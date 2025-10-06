به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، نمایش «غرب غمگین» به نویسندگی مارتین مک‌دونا و کارگردانی فواد خراباتی در پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه می‌رود.

روزبه حصاری و محمد صدیقی مهر در این نمایش ایفای نقش می‌کنند و سایر بازیگران به زودی معرفی می‌شوند.

«غرب غمگین» تاثیرگذارترین نمایش‌نامه مارتین مک‌دونا از سه‌گانه «لی‌نین» است و داستان ۲ برادر ایرلندی به نام‌های «کُلمن» و «وَلین» است که اختلافات زیادی باهم دارند و هم‌واره در حال مشاجره هستند. کشیش جوانی به نام «وِلش» سعی به برقراری صلح دارد اما کم‌کم حقایقی در مورد آن‌ها و سایر افراد دهکده فاش می‌شود.