نوبخت: توزیع مرغ گرم با قیمت مصوب در ساری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت عصر دوشنبه در جلسه تنظیم بازار شهرستان از آغاز توزیع مرغ گرم با نرخ مصوب ۱۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم در فروشگاه‌های منتخب شهرستان از هشتم مهرماه خبر داد.

وی گفت: این روند به‌طور مستمر ادامه خواهد داشت و نظارت میدانی تیم‌های مشترک متشکل از نمایندگان فرمانداری، جهاد کشاورزی، صمت و تعزیرات از ۱۴ مهرماه در مراکز عرضه مرغ در سطح شهر آغاز شده است.

فرماندار ساری اظهار کرد: تیم‌های نظارتی بر نصب تابلوهای قیمت مصوب، صدور فاکتور و روند عرضه مرغ نظارت دقیق دارند.

وی همچنین بر اهمیت هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی استان و کشتارگاه‌ها برای تخصیص سهمیه‌های دقیق و متناسب تأکید کرد.

نوبخت افزود: فرمانداری ساری به‌طور روزانه پیگیر تأمین و توزیع به‌موقع مرغ بوده و گزارشات روزانه تیم‌های نظارتی به‌صورت مکتوب و پیامکی به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارسال می‌شود.

فرماندار مرکز استان خاطرنشان کرد:در جریان نظارت‌ها، ۱۲.۵ تن مرغ که پس از بررسی‌های بهداشتی مجدد از چرخه توزیع خارج شده بودند، مجدداً به بازار بازگشتند. این اقدامات در راستای حفظ سلامت و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.

نوبخت تأکید کرد: تدبیر، نظارت مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی سه ضلع اصلی کنترل بازار هستند و فرمانداری ساری اجازه نخواهد داد که سودجویان با تخلف و بی‌نظمی، آرامش بازار و اعتماد مردم را خدشه‌دار کنند.