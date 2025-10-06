محمدی: پلیس و اصناف رونق بخش نظم و انضباط اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی محمدی بعدازظهر دوشنبه در همایش انتظامی استان با اتاق اصناف، ضمن قدردانی از همکاری اتاق اصناف با پلیس استان، اظهار داشت: پلیس در خدمت اصناف است و اصناف نظم و انضباط اجتماعی را باید رونق ببخشد و امنیت روانی و اجتماعی در حوزه کاری را مد نظر قرار دهد.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی با اشاره به جایگاه و اهمیت اصناف در تثبیت و ماندگاری امنیت و انتظام در جامعه و به خصوص در جنگ دوازده روزه، گفت: اصناف با وحدت و انسجام ستودنی خود در این ایام ثابت کرد که در کنار مردم هستند و برای مردم میدان داری می کنند.

سردار محمدی تاکید کرد: از اصناف انتظار داریم نسبت به پایبندی به قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه نهایت توجه را داشته و از ناهنجاری های متصور در حوزه اصناف پرهیز و همکاری خود را با اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس بهتر از این تقویت نمایند تا سازماندهی چشمگیر در انضباط بخشی حوزه اصناف را داشته باشیم.