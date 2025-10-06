  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۵

محمدی: پلیس و اصناف رونق بخش نظم و انضباط اجتماعی هستند

محمدی: پلیس و اصناف رونق بخش نظم و انضباط اجتماعی هستند

تبریز- فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی گفت: پلیس در خدمت اصناف است و اصناف باید نظم و انضباط اجتماعی را رونق بخشیده و امنیت روانی و اجتماعی در حوزه کاری را مدنظر قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی محمدی بعدازظهر دوشنبه در همایش انتظامی استان با اتاق اصناف، ضمن قدردانی از همکاری اتاق اصناف با پلیس استان، اظهار داشت: پلیس در خدمت اصناف است و اصناف نظم و انضباط اجتماعی را باید رونق ببخشد و امنیت روانی و اجتماعی در حوزه کاری را مد نظر قرار دهد.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی با اشاره به جایگاه و اهمیت اصناف در تثبیت و ماندگاری امنیت و انتظام در جامعه و به خصوص در جنگ دوازده روزه، گفت: اصناف با وحدت و انسجام ستودنی خود در این ایام ثابت کرد که در کنار مردم هستند و برای مردم میدان داری می کنند.

سردار محمدی تاکید کرد: از اصناف انتظار داریم نسبت به پایبندی به قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه نهایت توجه را داشته و از ناهنجاری های متصور در حوزه اصناف پرهیز و همکاری خود را با اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس بهتر از این تقویت نمایند تا سازماندهی چشمگیر در انضباط بخشی حوزه اصناف را داشته باشیم.

