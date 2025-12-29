سجادی: امنیت سایبری بدون تحول در دانش و حکمرانی ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی عصر دوشنبه در نمایشگاه فناوری اطلاعات، حراست و ایمنی و بهداشت در عسلویه با تشریح ساختار و مأموریت ستادهای ملی حوزه فناوری، گفت: در کشور دو ستاد مهم با مصوبه هیئت دولت شکل گرفته که یکی در حوزه توسعه علوم و فناوری و دیگری در حوزه هوش مصنوعی فعالیت میکند. ریاست این ستادها با رئیسجمهور یا معاون اول است و مأموریت آنها سیاستگذاری کلان و پشتیبانی علمی و فناورانه است، نه اجرای میدانی؛ چراکه نهادهایی مانند پلیس فتا، پدافند غیرعامل و مرکز ملی فضای مجازی مسئول عملیات و اجرا هستند.
دبیر ستاد افتا معاونت ریاستجمهوری با تأکید بر نقش کلیدی امنیت در تحول دیجیتال افزود: امنیت سایبری دیگر با رویکردهای سنتی پاسخگو نیست و نیازمند «تحول در امنیت» هستیم. تمرکز صرف بر ابزار و تجهیزات بدون توجه به آموزش، حکمرانی، استانداردها و فرآیندها موجب شده بسیاری از سازمانها با وجود هزینههای سنگین، بهرهوری لازم را نداشته باشند.
به گفته وی، ضعف دانش نیروی انسانی یکی از چالشهای اصلی این حوزه است. سجادی از راهاندازی هستههای تخصصی امنیت سایبری در دانشگاههای کشور خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۲ هسته تخصصی با حمایت مالی دولت ایجاد شده و هدفگذاری ما تربیت بیش از ۸ تا ۹ هزار نیروی متخصص طی دو سال آینده است. این نیروها پس از آموزش وارد صنعت، دستگاههای اجرایی و شرکتهای دانشبنیان میشوند.
وی همچنین به شکلگیری هسته تخصصی اینترنت اشیا و سیستمهای کنترل صنعتی با محوریت دانشگاه شیراز و همکاری دانشگاههای بوشهر و خوزستان اشاره کرد و افزود: این اقدامات برای پاسخ به نیاز صنعت و جبران کمبود نیروی انسانی طراحی شدهاند.
به گفته وی، معاونت علمی آمادگی دارد از طرحهای فناورانه و نوآورانه در حوزه امنیت سایبری حمایت مالی و تخصصی کند تا عقبماندگیهای این بخش جبران شود.
