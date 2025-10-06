آمادگی صلیب سرخ برای توزیع امن کمکها میان ساکنان غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشروق، میریانا سپولیاریچ، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، تأکید کرد: این سازمان آماده است تا به عنوان یک میانجی بیطرف، فرآیند تبادل فوری اسیران اسرائیلی و اسرای فلسطینی را تسهیل و همزمان، ورود و توزیع ایمن کمکهای بشردوستانه را برای غیرنظامیان نیازمند در غزه تضمین کند.
میریانا سپولیاریچ، رئیس این کمیته با انتشار بیانیهای اعلام کرد: ما همچنین آمادهایم تا کمکهای بشردوستانه را به غزه وارد و آنها را با ایمنی کامل میان غیرنظامیانی که به شدت به آن نیاز دارند، توزیع کنیم.
این اعلام آمادگی در حالی صورت میگیرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه های اجتماعی نوشت: مذاکرات با حماس بسیار موفقیتآمیز بوده است و با سرعت پیش میرود.
