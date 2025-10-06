برزمینی: گلستان میزبان مسابقات دو و میدانی دختران پایه است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسمعلی برزمینی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان گلستان در فصل جدید المپیادهای ورزشی دانشآموزان کشور، جایگاه ویژهای یافته است. این استان که طی سالهای اخیر میزبانی و اعزامهای گستردهای در رقابتهای ملی داشته، امسال میزبان مسابقات دو و میدانی دختران رده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال است؛ مسابقاتی که به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین رویدادهای پایه در ورزش کشور شناخته میشود.
مدیرکل ورزش و جوانان گلستان افزود: تاکنون بیش از ۲۵۶ رشته ورزشی در قالب المپیادهای کشوری در استانهای مختلف برگزار شده و احتمال افزایش رشتهها نیز وجود دارد.
وی تأکید کرد: گلستان با ترکیب میزبانی این مسابقات و اعزام تعداد قابل توجهی ورزشکار، حضوری فعال و تاثیرگذار در سطح ملی خواهد داشت.
برزمینی اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، حدود ۴۵۰ ورزشکار از استان گلستان، در دو بخش دختران و پسران، به رقابتهای المپیاد کشوری اعزام میشوند.
وی میزبانی مسابقات دو و میدانی دختران در گرگان را فرصتی بینظیر برای استان دانست اظهار کرد: از ۳۱ استان کشور ورزشکاران در این مسابقات حضور خواهند داشت و پیشبینی میشود که در مجموع حدود ۴۵۰ نفر از ورزشکاران و همراهان در طول چند روز برگزاری این رقابتها مهمان گرگان باشند. این حضور گسترده علاوه بر جنبههای ورزشی، زمینههای فرهنگی و اجتماعی مهمی را نیز برای استان به ارمغان میآورد.
مدیرکل ورزش و جوانان گلستان با اشاره به تشکیل ستادهای اجرایی و کمیتههای تخصصی مانند اسکان، تغذیه، حملونقل، امنیت، پزشکی و داوری، گفت: از ماهها قبل تمامی این کمیتهها فعال شدهاند تا مسابقات در بالاترین سطح کیفی و با استانداردهای ملی برگزار شوند.
وی افزود: هدف اصلی، تبدیل گرگان به الگویی برجسته در میزبانی رویدادهای ملی است.
برزمینی با تأکید بر اهمیت المپیادهای ورزشی در کشف استعدادهای جدید گفت: بسیاری از قهرمانان ملی امروز، اولین تجربههای خود را در این رقابتها کسب کردهاند. حضور گسترده ورزشکاران گلستانی میتواند به ظهور نسل جدیدی از قهرمانان کمک کند.
برزمینی تأکید کرد: این رویداد فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری استان است. تیمهای اعزامی با بازدید از جاذبههای طبیعی و تاریخی گرگان، فرصتی برای تقویت جایگاه گلستان در حوزه گردشگری ورزشی خواهند داشت.
