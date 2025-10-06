بزرگترین محموله احتکاری در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با احتکار کالاهای اساسی، از صبح امروز تیم‌های مشترک انتظامی با همراهی نمایندگان دستگاه قضایی، تعزیرات ،سازمان صمت و اتاق اصناف با برنامه‌ریزی دقیق به بازرسی انبارهایی پرداختند که احتمال نگهداری کالای اساسی در آن‌ها وجود داشت.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، در یکی از انبارهای بندر شهید رجایی، مأموران گشت به محموله‌ای از برنج هندی به وزن بیش از یک‌هزار و ۱۱۳ تن برخورد کردند که ماه‌ها در انبار نگهداری شده بود، در حالی‌که باید در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گرفت.

به گفته وی، هیچ‌گونه مدرک یا مستند قانونی مبنی بر مجوز نگهداری این محموله ارائه نشده و پرونده تخلف برای بررسی و پیگیری قضایی تشکیل شده است.