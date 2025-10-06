دیده بان حقوق بشر: تدابیر فوری برای حمایت از فلسطینی ها اتخاذ شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سازمان دیده‌بان حقوق بشر از دولت‌ها خواست تدابیری فوری برای حمایت از فلسطینی‌ها از جمله تحریم تسلیحاتی تل آویو و حمایت از دیوان بین المللی کیفری اتخاذ کنند.

دیده بان حقوق بشر در بیانیه خود با اشاره به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به مناقشه در غزه اعلام کرد: این طرح نمی‌تواند جایگزین تدابیری فوری شود که لازم است دولت‌ها برای محافظت از غیرنظامیان و کمک به تحقق عدالت پس از دو سال نقض جدی حقوق بشر، اتخاذ کنند.

این سازمان از دولت‌های جهان خواست صرف نظر از این که طرح ترامپ اجرا شود یا نشود، تدابیری فوری از جمله تحریم تسلیحاتی و مجازات‌های هدفمند اتخاذ و از دادگاه کیفری بین‌المللی حمایت کنند.

در بیانیه دیده‌بان حقوق بشر آمده است: نیروهای اسرائیلی دهها هزار فلسطینی که عمدتا غیرنظامی بودند را در غزه به قتل رساندند و خانواده‌هایی بودند که همه اعضای آنها کشته شدند و تعداد کودکانی که به طور میانگین در هر روز کشته شدند به اندازه دانش آموزان یک کلاس درس بوده است.

دیده بان حقوق بشر بیان کرد: همچنین این جنگ، بخش اعظم نوار غزه را به ویرانه تبدیل و محله‌ها و شهرهایی را کاملا نابود کرد و آسیب‌های شدیدی به اکثر خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های شهری وارد کرد. همچنین مقامات اسرائیلی از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی استفاده و تقریبا همه ساکنان غزه را چند بار مجبور به مهاجرت از محل سکونت خود کردند.