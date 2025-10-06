به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه آیین افتتاح مدرسه دخترانه ۱۲ کلاسه خیر مدرسهساز مرحومه عشرت عیوضی در شهر کرمانشاه، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هفته آینده با حضور رئیسجمهور، دو هزار و ۴۰۰ مدرسه و فضای آموزشی در سراسر کشور به بهرهبرداری میرسد که بخشی از آن حاصل مشارکت و همت والای خیرین مدرسهساز است.
کاظمی با اشاره به اینکه ساخت فضاهای آموزشی زیربنای توسعه کشور و از شاخصهای مهم عدالت آموزشی محسوب میشود، افزود: در سالهای اخیر با تلاشهای صورتگرفته، فاصله میان مناطق برخوردار و کمتر برخوردار در زمینه سرانه فضای آموزشی به شکل محسوسی کاهش یافته است.
وی با ارائه آماری در این زمینه گفت: در این مدت، سرانه فضای آموزشی مناطق زیر دو متر مربع از ۱۱ منطقه به دو منطقه کاهش یافته و مناطق با سرانه زیر سه متر مربع نیز از ۳۷ منطقه به ۲۷ منطقه رسیده است؛ این در حالی است که میانگین سرانه فضای آموزشی کشور از ۴.۴۵ متر مربع به ۵.۵ متر مربع افزایش پیدا کرده است.
وزیر آموزش و پرورش ضمن قدردانی از نقش مؤثر خیرین در این مسیر، تصریح کرد: در طول یک سال گذشته، هفت هزار و ۷۰۰ مدرسه و فضای آموزشی در کشور در دست ساخت قرار گرفته که بخش قابل توجهی از آن با کمک و مشارکت خیرین و مردم و با ارزش مالی بیش از ۱۸.۵ همت محقق شده است.
کاظمی در ادامه به پروژههای آموزشی استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در این استان ۱۹۴ پروژه آموزشی در حال اجراست که ۱۵۰ پروژه آن در هفته آینده با حضور رئیسجمهور به بهرهبرداری خواهد رسید. این روند نشاندهنده عزم جدی دولت در ارتقای زیرساختهای آموزشی استان است و هر روز شاهد افزوده شدن به تعداد مدارس در حال ساخت هستیم.
وی در پایان با تجلیل از جایگاه والای خیرین مدرسهساز کشور، خاطرنشان کرد: اندیشه بلند این خیرین در آبادانی و آیندهسازی ایران اسلامی، مصداق والای سرمایهگذاری برای نسلهای آینده است. ما به وجود چنین انسانهایی که با ایمان، عشق و احساس مسئولیت، زمینه تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین را فراهم میکنند، افتخار میکنیم.
