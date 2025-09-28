به گزارش خبرگزاری مهر، میثم مطیعی از مادحین اهل بیت (ع) در صفحه شخصی خود ضمن قدردانی از خدمات علمی و فرهنگی آیت الله مکارم شیرازی نوشت:
برای یکی از شخصیتهای بزرگ شیعه، پیامی دارم. چون ارتباط مستقیمی ندارم، اینجا مینویسم؛ به امید آنکه به گوششان برسد.
حضرت آیتالله العظمی مکارم شیرازی
سلام علیکم
وجود ارزشمندتان برای اسلام و مسلمین همواره منشأ خیر و برکت بوده است. در کنار آثار علمی فراوان، خدمات فرهنگی و تأسیس مراکز علمی مفید، خواستم با این پیام، بهویژه از شرح ۱۵ جلدی نهجالبلاغه شما، با عنوان «پیام امام امیرالمؤمنین علیهالسلام»، صمیمانه تشکر کنم.
از شما و فضلای ارجمندی که در خلق این اثر همراهتان بودند، سپاسگزارم.
معلوم است که این مجموعه عظیم، که شرحی جامع و روزآمد بر کلام مولای متقیان است، با "اخلاص" نگاشته شده و بهواسطه عمق و زیباییاش، بر دل و جان اثر میگذارد.
من تاکنون بهرههای بسیار فراوانی از آن بردهام.
از خداوند متعال برایتان سلامت و توفیق روزافزون در خدمت به اسلام و مسلمین آرزومندم.
