اختتامیه جشنواره فرهنگی‌ هنری «نهال» در بندرعباس برگزارشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی‌ هنری «نهال» با حضور جمعی از مسئولان استانی، مربیان، مادران و نونهالان هرمزگانی برگزار شد.

عصمت ناظری مسئول سازمان بسیج جامعه زنان سپاه امام سجاد علیه السلام در این جشنواره با تأکید بر اهمیت توجه به ظرفیت‌های فرهنگی نسل آینده اظهار داشت: توجه به نونهالان و سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ و هنر، زمینه‌ساز تربیت نسلی خلاق، با هویت و امیدوار است و چنین برنامه‌هایی نقش مؤثری در تقویت نشاط اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده دارد.

عصمت ناظری همچنین حضور فعال مادران و مربیان در این جشنواره را نشان‌دهنده نقش محوری خانواده در پرورش استعدادهای فرزندان دانست و بر حمایت از برنامه‌های فرهنگی و تربیتی در حوزه کودک و خانواده تأکید کرد.

معاون اجرایی سپاه حضرت امام سجاد علیه السلام هرمزگان نیز در این مراسم نقش مادران را در این مسیر بسیار کلیدی دانست و تصریح کرد: مادران، چه آنهایی که فرزندان مستعد دارند و چه در مفهوم عام مادری، نقش مهمی در انتقال هویت، بازآموزی ارزش‌ها، یادآوری و حتی خلق مفاهیم تربیتی دارند و باید نسبت به این مسئولیت آگاه و هوشیار باشند.

سرهنگ پاسدار شهداد کناری خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که به تربیت صحیح نسل کودک توجه کند، در آینده از ثمرات فرهنگی، فکری و هویتی آن بهره‌مند خواهد شد.

این جشنواره در سه بخش «کودک»، «مربی و کودک» و «مربی» و با رشته‌هایی همچون قرائت قرآن، قصه‌گویی، سرود، کاردستی و بازی‌سازی برگزار شد.

مرحله استانی این رویداد در دهه مبارک فجر به کار خود پایان داد و مرحله ملی آن در سال آینده ادامه خواهد یافت.