به گزارش خبرگزاری مهر،سیروس بشیرزاده از بازدید کارشناسان این سازمان از ۶ کشتارگاه در شهرستانهای بستک، میناب، پارسیان و بندرعباس خبر داد.
وی با اشاره به اینکه این بازدیدها به صورت مستمر و با برنامهریزی مشخص در حال انجام است، اظهار کرد: در جریان این نظارتها، برای یک کشتارگاه به دلیل مشاهده تخلف، پرونده تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
بشیرزاده تأکید کرد: هدف اصلی از این نظارتهای جدی، تأمین گوشت مرغ گرم سالم و بهداشتی برای مصرفکنندگان، جلوگیری از کمبود گوشت مرغ گرم در استان و کمک به تأمین معیشت مردم از طریق تنظیم بازار است.
