سرهنگ کیوان آفریده در حاشیه بازدید از پاسگاه انتظامی شهر دوراهک و دیدار با کارکنان این مجموعه، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته فراجا و گرامیداشت یاد و نام شهید والامقام ستوان سوم محمدرضا مصیبی اظهار کرد : شهید مصیبی از نیروهای متعهد، باایمان و شاخص مجموعه انتظامی شهرستان دیر بود که در مسیر مبارزه با قاچاق به فیض شهادت نائل آمد و حقیقتاً لیاقت این مقام والا را داشت.

فرمانده انتظامی شهرستان دیر با اشاره به شعار امسال هفته فراجا مبنی بر پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن افزود: در یک سال گذشته، پلیس شهرستان دیر در حوزه‌های مختلف انتظامی و امنیتی با جدیت و تلاش شبانه‌روزی فعالیت کرده و در بخش‌های کلیدی، کاهش قابل توجهی در وقوع سرقت‌ها را رقم زده است.

سرهنگ آفریده خاطرنشان کرد: در این مدت، سرقت خودرو ۵۰ درصد، سرقت منازل ۳۲ درصد، سرقت از مغازه‌ها ۲۵ درصد، سرقت اماکن ۲۸ درصد و سرقت احشام ۲۰ درصد کاهش یافته است و خوشبختانه هیچ‌گونه سرقتی از بانک و طلافروشی در شهرستان دیر گزارش نشده است.

فرمانده انتظامی شهرستان دیر ادامه داد: در مجموع طی یک سال گذشته، وقوع سرقت‌ها ۱۴ درصد کاهش و کشف جرائم سرقتی به ۶۳ درصد افزایش یافته است. همچنین، آمار دستگیری سارقین ۱۰ درصد افزایش داشته که بیانگر تقویت رویکرد علمی و تخصصی پلیس در کشف جرائم است.

وی تأکید کرد: با وجود اقدامات مؤثر پلیس، پیشگیری از سرقت، به‌ویژه سرقت منازل و موتورسیکلت‌ها بدون همکاری مردم ممکن نیست، رعایت نکات ایمنی، استفاده از وسایل بازدارنده و اطلاع‌رسانی سریع به پلیس می‌تواند نقش بسزایی در کاهش جرائم داشته باشد.

آفریده با اشاره به عملکرد واحدهای مختلف انتظامی شهرستان گفت: در طول یک سال گذشته، بیش از ۱۳ هزار مراجعه مردمی به یگان‌های انتظامی ثبت شده و ۲ هزار و ۷۰۰ پرونده قضایی و انتظامی تشکیل شده است. همچنین بیش از شش هزار تماس مردمی با سامانه ۱۱۰ برقرار شده که بیانگر اعتماد عمومی به پلیس است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های هفته نیروی انتظامی اعلام کرد: به مناسبت این هفته، موتورسیکلت‌های توقیفی که فاقد شاکی خصوصی باشند، پس از احراز هویت مالک و ارائه اسناد قانونی، از پارکینگ ترخیص خواهند شد و جرایم رانندگی که پیش‌تر دو برابر شده بود، بخشیده می‌شود و تنها اصل جرایم قابل پرداخت خواهد بود.

فرمانده انتظامی شهرستان دیر در پایان، از جوانان متعهد، انقلابی و علاقه‌مند به خدمت در نیروی انتظامی دعوت کرد تا با مراجعه به دایره گزینش فراجا در مرکز استان، برای پیوستن به این نهاد مقدس اقدام کنند و اظهار داشت: پلیس مظهر اقتدار نظام و خادم بی‌منت مردم است و تأمین امنیت را نه یک وظیفه، بلکه عبادت می‌داند.