به گزارش خبرگزاری مهر، «نواف سلام» نخست وزیر لبنان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: شورای وزیران لبنان در نشست امروز خود، پس از بررسی درخواست وزارت کشور و شهرداری‌ها برای انحلال «انجمن هنر لبنان- رسالات» که فراخوانی برای تجمع در منطقه الروشه در ۲۵ سپتامبر (۳ مهر و آغاز سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل اسبق حزب الله) داده بود، تصمیم گرفت فعالیت این انجمن را به‌صورت موقت تعلیق کند تا نتایج تحقیقات اداری و قضایی روشن شود.

سلام نوشت: در بیانیه دولت آمده است که پس از استماع دیدگاه‌های مختلف در نشست کابینه، اکثریت لازم طبق قانون اساسی برای پیشبرد درخواست انحلال این انجمن فراهم بود.

نخست وزیر لبنان در ادامه توئیت خود افزود: وزارت کشور و شهرداری‌ها در گزارش خود مجموعه‌ای از تخلفات این انجمن از جمله تخلف از موضوع فعالیت و اساسنامه داخلی، نقض قوانین مرتبط با اموال عمومی به‌ویژه مسدود کردن راه‌های عمومی، و سوء‌استفاده از مجوز صادرشده از سوی استاندار بیروت را تشریح کرد.

سلام نوشت: این تصمیم با هدف ایجاد توازن میان حفظ نظم عمومی و احترام به آزادی تشکیل انجمن‌ها اتخاذ شده است که قانون اساسی لبنان و معاهدات بین‌المللی بر آن تأکید دارند.

نخست وزیر لبنان با توجیه این اقدام هیئت وزیران لبنان، ادعا کرد: پایبندی دولت به آزادی فعالیت انجمن‌ها منافاتی با اتخاذ اقدامات اداری برای حفظ نظم و منافع عمومی ندارد.

سلام در پایان توئیت خود نوشت: بر همین اساس، دولت تصمیم گرفت مجوز قانونی فعالیت انجمن «رسالات» را تا پایان تحقیقات اداری و قضایی در وزارت کشور و دیوان عالی لبنان تعلیق کند.