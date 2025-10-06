به گزارش خبرنگار مهر، استاد محسن درجزی، رماننویس، داستانکوتاهنویس و نمایشنامهنویس نیشابوری، دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴ درگذشت.
محسن درجزی، متولد سال ۱۳۲۷ در نیشابور، فارغالتحصیل رشتهی هنر و بازنشسته آموزش و پرورش است. از او پنج رمان با عنوانهای: «سالها درنگ»، «آشوب»، «غلام غلمان»، «سیب به سر» و «اسمی که هرگز پیدا نشد» منتشر شده است.
اولین نمایشنامه استاد محسن درجزی «به خاطر هوس» نام دارد که در سال ۱۳۴۵ به کارگردانی استاد عزیزالله صادقی در سالن آمفیتئاتر کمالالملک به اجرا درآمد. «شیرخان»، «ناشناس و پاییز»، «مرگ یزدگرد» و «خانه نو» از جمله نمایشنامههایی بود که زندهیاد درجزی در آنها نقش آفرینی کرد.
گفتنی است در آیین پایانی «پنجمین جایزه ملی داستان سیمرغ» در دی ماه سال ۱۳۹۹ به پاس نیم قرن فعالیتهای هنری و ادبی وی در عرصهی داستاننویسی و تئاتر شهرستان نیشابور تجلیل به عمل آمد.
