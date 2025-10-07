به گزارش خبرنگار مهر، صبح سهشنبه هادی نظری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پاوه، به همراه سالم مرادی، شهردار این شهر، در قالب بازدیدی میدانی از پارکها و فضاهای سبز شهری، وضعیت موجود را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند. در جریان این بازدید، بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی، حفظ امنیت و آسایش شهروندان و جلوگیری از تصرف غیرقانونی فضاهای عمومی تأکید شد.
دادستان پاوه در حاشیه این بازدید با ابراز نگرانی نسبت به برخی تخلفات صورتگرفته در بخشی از پارکهای سطح شهر، اظهار داشت: پارکها و فضاهای سبز، سرمایه اجتماعی و متعلق به عموم مردم هستند و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق ندارد در این عرصهها تصرف، ساختوساز یا تغییر کاربری غیرمجاز انجام دهد.
وی با تأکید بر اینکه حفظ حریم عمومی یکی از مسئولیتهای مهم دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: با هرگونه اقدام خارج از ضوابط قانونی در فضاهای سبز شهری، اعم از تصرف، محدودسازی یا بهرهبرداری انحصاری، بهصورت جدی و بدون هیچگونه اغماض برخورد خواهد شد. قانون در برابر متخلفان مسامحه نخواهد کرد.
نظری تصریح کرد: شهرداری موظف است با همکاری دستگاه قضایی، نسبت به قلع و قمع هرگونه سازه غیرمجاز و رفع تصرف از پارکها و فضاهای عمومی در کوتاهترین زمان ممکن اقدام کند. دستگاه قضایی نیز از اجرای قاطع و قانونی این اقدامات حمایت کامل خواهد داشت.
دادستان پاوه در ادامه ضمن تقدیر از همراهی شهرداری در اجرای دقیق قوانین، افزود: حفظ فضاهای عمومی، صیانت از منافع شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، از اولویتهای جدی مجموعه قضایی شهرستان است و هیچگونه تخلفی در این زمینه قابل اغماض نخواهد بود.
وی در پایان از شهروندان خواست تا در حفظ و پاسداری از فضاهای سبز شهری مشارکت فعال داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تصرف یا ساختوساز غیرقانونی، موضوع را به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند. به گفته نظری، مشارکت مردم، ضامن اصلی تداوم نظم شهری و بهرهمندی همگانی از محیطی سالم و آرام است.
