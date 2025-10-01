معاون دادستان: با عوامل مخل امنیت در اهواز برخورد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه‌ای با حضور پلیس راهور اهواز، شهردار منطقه سه، مدیر مجتمع تجاری پارک سنتر و رئیس کلانتری ۲۶ اظهار کرد: پارک‌های شهری باید محیطی امن و سالم برای خانواده‌ها باشند و هیچ‌گونه رفتار هنجارشکنانه یا فعالیت غیرمجاز در آنها پذیرفتنی نیست.

وی با تأکید بر لزوم برخورد بدون اغماض با عرضه‌کنندگان قلیان در پارک شهروند افزود: عرضه قلیان در پارک‌های عمومی، علاوه بر پیامدهای بهداشتی، موجب بر هم خوردن آرامش خانواده‌ها و نارضایتی عمومی می‌شود. تمامی مراکز و پاتوق‌های مرتبط باید شناسایی و پلمب شوند.

امیری همچنین به استفاده غیرمجاز برخی افراد از برق شهری در پارک‌ها اشاره کرد و گفت: این تخلفات باید با همکاری شهرداری و شرکت‌های خدمات‌رسان شناسایی و قطع شوند.

سرپرست مجتمع دادسرای باهنر اهواز با اشاره به اهمیت ارتقای امنیت شهری تصریح کرد: امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است و هرگونه ترک فعل دستگاه‌ها در این حوزه پیگیری خواهد شد.

در پایان جلسه مقرر شد طرح ضربتی برای برخورد با عوامل مخل امنیت پارک‌ها، ساماندهی تردد خودروها در محدوده مجتمع پارک سنتر و روان‌سازی مسیرهای ترافیکی شرق اهواز در کوتاه‌ترین زمان به اجرا درآید.