به گزارش خبرنگار مهر، بهنام تیر افکن ظهر یکشنبه در جلسه شورای حفاظت از اراضی شهرستان که با حضور دادستان، فرماندار و دیگر اعضا برگزار شد گفت: حفظ حقوق بیت‌المال و جلوگیری از تصرف اراضی ملی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

وی ادامه داد: همه دستگاه‌های متولی باید براساس شرح وظایف قانونی و سازمانی خود از هرگونه تصرف اراضی ملی توسط افراد سودجو جلوگیری کنند.

رئیس شورای حفاظت از اراضی شهرستان دهلران با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان هیچ‌گونه اغماضی نخواهد کرد، اظهار داشت: همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در شناسایی و مقابله با تخلفات حوزه اراضی ضروری است و انتظار داریم که همه نهادهای مسئول در این زمینه به وظایف قانونی خود عمل کنند.

در ادامه دادستان دهلران گفت: باتوجه به آغاز فصل کشاورزی ضرورت پیشگیری از تصرف اراضی ملی توسط دستگاه‌های مرتبط ضروری است

حسین پناهی افزود: مجموعه دادسرا شهرستان دهلران به صورت ویژه به پرونده‌های عرصه‌های ملی رسیدگی و با متخلفان مصالحه نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: برخورد با تصرف عدوانی و غیرمجاز اراضی ملی در دستور کار فوق‌العاده دادستانی قرار دارد.

دادستان دهلران ادامه داد: اقدامات پیشگیرانه و برخوردهای قانونی باعث شده که دهلران امروز از معدود شهرهایی باشد که ساخت‌وساز غیرمجاز در آن به حداقل رسیده است.

وی افزود: زمین‌خواری، حقوق عامه را تضییع می‌کند و دستگاه قضایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بدون ملاحظه با متخلفان برخورد خواهد کرد.