فرمانده مرزبانی بوشهر: صاحبان شناورهای بدون مجوز اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران ضمن تبریک هفته فراجابه همکاران گفت: مرزبانی استان با نیروی انسانی متدین، متعهد و ولایتمدار و با بهره گیری از تجهیزات روز و دستاوردهای نوین داخلی با اقتدار از سرحدات کشور پاسداری و مراقبت می کند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به گستردگی مرزهای دریایی استان گفت: مرزبانی با اقتدار کامل از سرحدات پاسداری کند و در مقابل هرگونه تجاوز ایستاده است.

وی با اشاره به نقش مهم مرزنشینان در برقراری امنیت مرزها گفت: ارتباط و تعامل تنگاتنگ با مرزنشینان غیور از اولویت های مرزبانی می باشد.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: مرزبانی سهم موثری در مولفه هایی مانند امنیت داخلی، امنیت ملی و روابط بین المللی کشور دارد .

وی گفت: مردم فهیم استان بوشهر را مرزبانانی غیور خواند که در طول تاریخ برای حفاظت از مرزهای کشور، بارها با متجاوزان مبارزه کرده‌اندکه نمونه بارزآن شهیدرئیسعلی دلواری درمقابله بااستعمارانگلیس به شهادت رسید.

وی افزود: همه کسانی که در نواحی مرزی زندگی می‌کنند مرزبان به شمار می‌روندزندگی می‌کنند مرزبان به شمار می‌روند.

وی تصریح کرد: با توجه به آرمان‌های انقلاب اسلامی، مرزبانان فقط نیروهای مرزبانی نیستند بلکه همه کسانی که در نواحی مرزی کشور زندگی می‌کنند مرزبان به شمار می‌روند.

سردار خسروی حضور بیشتر مسئولین در مناطق مرزی و آشنا شدن با مشکلات مردم از نزدیک را یکی از الزامات مهم دانست و گفت: برای حل مشکلات مرزنشینان نیازمند هم افزایی بیشتر هستیم.

وی بااشاره به وجودتعدادی ازشناورهای بدون مجوز گفت: از همه کسانی که دارای شناور بدون مجوز هستند دعوت می شود با توجه به فرصت باقی مانده به ادارات بنادر مراجعه کنند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر در ادامه از مردم خوب استان که باتعامل وهمکاری سازنده بامرزبانان در راستای ارتقای امنیت تلاش می‌کنند قدردانی کرد.