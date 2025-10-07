به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که نتایج اولیه انتخابات پارلمانی سوریه در سایه حاکمیت رژیم تروریستی جولانی نگرانی ها را نسبت به کاهش حضور نمایندگان اقلیت ها و همچنین زنان در پارلمان تشدید کرده است.

بر اساس این گزارش، عدم برگزاری انتخابات در مناطقی که تحت کنترل رژیم جولانی نیست به معنی عدم مشارکت تمام اقشار مردم سوریه به صورت عادلانه در این روند است.

کمیته عالی انتخابات سوریه از انتخاب ۱۱۹ نماینده بر اساس نتایج اولیه بدون اشاره به تعداد آراء خبر داد. گفته می شود که شش تن از نمایندگان پارلمان جدید سوریه را زنان و چهار تن از آنان را اقلیت های دینی تشکیل می دهند. رئیس کمیته انتخابات سوریه نیز به کاهش مشارکت زنان در این روند اعتراف کرد.

همچنین گزارش شده که زمان کوتاه اعتراض به نتایج انتخابات مذکور باعث شده نامزدها نتوانند بر روی این موضوع مانور دهند.

لازم به ذکر است که اقبال عمومی برای شرکت در این انتخابات به حدی ضعیف بود که حتی منابع رسانه‌ای وابسته به رژیم سوریه نیز تصاویر چندانی از حضور مردم در این انتخابات منتشر نکردند.

ابو محمد جولانی سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه در دفتر ملی انتخابات در دمشق حضور پیدا کرد و مدعی شد که این لحظه ای تاریخی است که مردم می توانند کشور خود را از نو بسازند!

وی با ابراز شگفتی خود از این انتخابات نمایشی ۳ ساعته گفت که سوریه تنها طی چند ماه موفق به برگزاری این انتخابات شده است!

انتخابات پارلمانی در سوریه بعد از روی کار آمدن رژیم تروریستی جدید، نسخه کپی برداری شده از برخی رژیم‌های عربی است که در واقع با پوسته انتخابات انجام می شود و راه یافتگان به پارلمان نماینده واقعی مردم این کشور نیستند.

در این انتخابات علاوه بر محرومیت‌های عمومی برای نامزدی در انتخابات و فشارهای امنیتی و تبلیغاتی و اجتماعی گسترده برای پیروزی گروه‌های خاص در انتخابات، قوانین عجیبی نیز برای برگزاری آن وضع شده بود.

رژیم ابومحمد جولانی اعلام کرده که تعداد کرسی‌های مجلس نمایندگان را از ۱۵۰ به ۲۱۰ کرسی افزایش خواهد داد اما بر اساس اصلاحات جدید که در این انتخابات صورت گرفته، یک سوم عناصر راه یافته به پارلمان مستقیما از طریق جولانی انتخاب خواهند شد که به این ترتیب می‌توان گفت سیاست‌های برآمده از این پارلمان تنها در بردارنده اهداف حاکمیت جولانی خواهد بود و منافع ملت را در نظر نخواهد داشت.