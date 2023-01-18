شرکت نفت بروکراسی تأمین سوخت دوم را به حداقل برساند

علیرضا خواجوی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به رغم معرفی تعدادی از مرغداری‌ها و صاحبان گلخانه و گاوداری به شرکت نفت برای تأمین سوخت جایگزین هنوز این سوخت تأمین نشده و شرکت نفت به دنبال اخذ تعهدنامه‌ای است تا صاحبان این واحدها مابه‌التفاوت قیمت گازوئیل و گاز را در آینده پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: به هیچ وجه اخذ چنین تعهدنامه‌ای قانونی نیست و شایسته است با کوتاه کردن پیچ و خم‌های اداری، یاریگر تولیدکننده باشیم تا فعالان این عرصه با اعتماد و اطمینان کامل با حمایت مسئولان به تولید خود ادامه دهند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل شرایط سخت اقتصادی کشور و ضرورت تأمین امنیت غذایی را ضروری خواند و گفت: برخلاف واحدهای صنعتی، ما در بخش مرغداری، گلخانه و گاوداری با موجود زنده روبه‌رو هستیم و ضروری است تا با تأمین سوخت جایگزین گاز، این واحدها به فعالیت خود ادامه دهند چرا که کوچک‌ترین تعلل و تأخیر در این فرآیند بزرگترین ضربه را به نظام اقتصادی و تأمین امنیت غذایی مردم وارد می‌کند.

خواجوی افزود: با توجه به شرایط مصرف بالای گاز خانگی و احتمال قطعی و افت فشار در واحدهای تولیدی، تأمین سوخت جایگزین با همکاری شرکت نفت در حال انجام است و انتظار می‌رود به سرعت تأمین سوخت و ذخیره‌سازی آن انجام شود تا در ۲ ماه پایانی سال مشکلی نداشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: صاحبان واحدهای تولیدی باید به مخزن سوخت جایگزین و مشعل‌های مناسب مجهز شوند تا امکان استفاده از این سوخت فراهم آید که ما نیز درخواست خود را با اطلاعات کامل مرغداری‌ها، صاحبان گلخانه‌ها و گاوداری‌ها به شرکت نفت اعلام کردیم تا با ثبت اطلاعات در سامانه صدف، امکان تأمین سوخت به موقع فراهم آمده و این واحدها ادامه فعالیت را شاهد باشند.

خواجوی اضافه کرد: چنانچه تولیدکننده و بهره‌برداری در این زمینه نیاز به همکاری و مساعدت داشت، همکاران ما در مدیریت جهاد کشاورزی در شهرستان‌ها و مراکز خدمات روستایی و دهستان‌ها آماده انجام امور هستند تا به سرعت امکان تأمین سوخت دوم فراهم آید.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: بیش از این سوخت دوم بر اساس فیش گاز و نامه ارائه شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی از طریق شرکت نفت تأمین می‌شد که این فرآیند در شرایط کنونی پیچیده‌تر شده و ما انتظار داریم تا با کاهش نظام بروکراسی، در کوتاه‌ترین زمان پرداختی به این مجموعه‌ها را شاهد باشیم تا به موقع تولید انجام شده و نیاز بازار تأمین شود.