جعفری: دومین جشنواره زعفران در روستای علوی کاشان برگزار می شود

سعید جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دومین دوره جشنواره زعفران در روزهای ۱۵ و ۱۶ آبان ماه در روستای علوی کاشان خبر داد و اظهار کرد: این رویداد به عنوان یک برنامه راهبردی و تخصصی، نقش مهمی در توسعه پایدار منطقه ایفا خواهد کرد.
وی ابراز کرد: روستای علوی با سابقه ۳۰ ساله در کشت زعفران، حدود ۵۰ درصد از سطح زیر کشت و تولید این محصول در منطقه کاشان را به خود اختصاص داده و به عنوان قطب اصلی تولید زعفران در این منطقه شناخته میشود.
دبیر جشنواره زعفران علوی با اشاره به برگزاری موفقیتآمیز اولین دوره این جشنواره در آبان ۱۴۰۳ تصریح کرد: دوره گذشته با استقبال خوب مردم و همراهی مسئولان کشوری و مهمانان بینالمللی برگزار شد و در حاشیه آن، سند ارتقای زنجیره ارزش راهبردی زعفران رونمایی شد.
وی تأکید کرد: جشنواره زعفران علوی تنها یک رویداد نمایشی نیست، بلکه برنامهای تخصصی و هدفمند است که میتواند برکات زیادی برای توسعه پایدار روستایی در منطقه مشهد اردهال و حتی شهرستان کاشان به همراه داشته باشد.
جعفری در ادامه به تمایزات دومین دوره این جشنواره اشاره کرد و افزود: برگزاری پنلهای تخصصی و دعوت هدفمند از صاحبنظران و فعالان حوزههای کشاورزی، بازرگانی، گردشگری و توسعه روستایی، مهمترین ویژگی این دوره محسوب میشود.
مدیر مرکز پیشرشد اردهال در پایان از برنامهریزی برای اجرای طرحهای کشوری با همکاری سازمانهای مردمنهاد خبر داد و گفت: جزئیات این طرحها در دومین جشنواره زعفران علوی تشریح خواهد شد.
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