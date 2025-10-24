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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۱۰

جعفری: دومین جشنواره زعفران در روستای علوی کاشان برگزار می شود

جعفری: دومین جشنواره زعفران در روستای علوی کاشان برگزار می شود

کاشان - دبیر جشنواره زعفران از برگزاری دومین دوره این جشنواره در روستای علوی کاشان خبر داد.

سعید جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دومین دوره جشنواره زعفران در روزهای ۱۵ و ۱۶ آبان ماه در روستای علوی کاشان خبر داد و اظهار کرد: این رویداد به عنوان یک برنامه راهبردی و تخصصی، نقش مهمی در توسعه پایدار منطقه ایفا خواهد کرد.

وی ابراز کرد: روستای علوی با سابقه ۳۰ ساله در کشت زعفران، حدود ۵۰ درصد از سطح زیر کشت و تولید این محصول در منطقه کاشان را به خود اختصاص داده و به عنوان قطب اصلی تولید زعفران در این منطقه شناخته می‌شود.

دبیر جشنواره زعفران علوی با اشاره به برگزاری موفقیت‌آمیز اولین دوره این جشنواره در آبان ۱۴۰۳ تصریح کرد: دوره گذشته با استقبال خوب مردم و همراهی مسئولان کشوری و مهمانان بین‌المللی برگزار شد و در حاشیه آن، سند ارتقای زنجیره ارزش راهبردی زعفران رونمایی شد.

وی تأکید کرد: جشنواره زعفران علوی تنها یک رویداد نمایشی نیست، بلکه برنامه‌ای تخصصی و هدفمند است که می‌تواند برکات زیادی برای توسعه پایدار روستایی در منطقه مشهد اردهال و حتی شهرستان کاشان به همراه داشته باشد.

جعفری در ادامه به تمایزات دومین دوره این جشنواره اشاره کرد و افزود: برگزاری پنل‌های تخصصی و دعوت هدفمند از صاحب‌نظران و فعالان حوزه‌های کشاورزی، بازرگانی، گردشگری و توسعه روستایی، مهم‌ترین ویژگی این دوره محسوب می‌شود.

مدیر مرکز پیش‌رشد اردهال در پایان از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های کشوری با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد خبر داد و گفت: جزئیات این طرح‌ها در دومین جشنواره زعفران علوی تشریح خواهد شد.

کد مطلب 6632820

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