حجت‌الاسلام سجاد حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: این همایش با هدف ترویج معارف علوی و تعمیق باورهای دینی در میان کارکنان خدوم انتظامی برگزار می‌شود و بستری برای شکوفایی استعدادهای فرهنگی و هنری در قالب آموزه‌های نهج‌البلاغه فراهم خواهد ساخت.

وی افزود: قالب‌های این همایش شامل فیلم کوتاه (حداکثر ۳ دقیقه)، سرود، شعر، مقاله و نقاشی است که علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ به دبیرخانه همایش در عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان یا شهرستان محل سکونت تحویل دهند. همچنین ارسال آثار از طریق پیام‌رسان‌های ایتا و سروش به شماره ۰۹۳۷۸۴۵۶۲۰۰ نیز امکان‌پذیر است.

رئیس عقیدتی سیاسی فراجا چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهمیت مشارکت فرهنگی در مجموعه انتظامی خاطرنشان کرد: در پایان این همایش، ضمن تقدیر از نفرات برگزیده، آثار برتر به مرحله سراسری همایش نهج‌البلاغه در سطح نیروهای مسلح کشور راه خواهند یافت.

حجت‌الاسلام حبیبی در پایان تصریح کرد: نهج‌البلاغه گنجینه‌ای بی‌پایان از حکمت و بصیرت است و برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند روحیه معنوی و انسجام فکری کارکنان را تقویت کند.