سردرجدید دانشگاه شهیدبهشتی و بازطراحی میدان شهید شهریاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، هادی حقبین شهردار منطقه یک تهران، با حضور در دانشگاه شهید بهشتی با دکتر محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه دیدار و از برخی پروژههای عمرانی دانشگاه بازدید کرد.
در این دیدار که با همراهی جمعی از معاونان و مدیران شهرداری منطقه یک برگزار شد، طرفین بر تقویت تعامل میان دانشگاه و شهرداری بهویژه در زمینه مدیریت ترافیک، ساماندهی محیط پیرامونی و زیباسازی شهری تأکید کردند.
محمودرضا آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی، ضمن قدردانی از توجه و همراهی شهرداری منطقه یک، بر ضرورت همکاری مشترک برای حل مشکلات ترافیکی محدوده دانشگاه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و ضرورت احداث پارکینگ طبقاتی تأکید کرد و گفت: دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یکی از مراکز علمی و فرهنگی شاخص پایتخت، آماده همکاری نزدیک با شهرداری منطقه یک در زمینههای عمرانی، ترافیکی و زیباسازی شهری است و همافزایی این دو نهاد میتواند الگویی موفق از پیوند علم و مدیریت شهری باشد.
وی، با اشاره به روند اجرای پروژه طراحی و ساخت سردر اصلی دانشگاه، خواستار بازآرایی میدان شهید شهریاری شد و افزود: سردر جدید دانشگاه شهید بهشتی یکی از شاخصترین المانهای شهری در منطقه یک است و بازطراحی فضای پیرامونی میدان شهید شهریاری میتواند جلوهای زیباتر از این نماد علمی در چشمانداز شهری تهران ایجاد کند.
در ادامه این بازدید، هادی حقبین شهردار منطقه یک با تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید، از اهتمام شهرداری برای همکاری با دانشگاه شهید بهشتی در حوزههای مختلف خبر داد و گفت: دانشگاه شهید بهشتی ظرفیت ارزشمندی در حوزه علم، پژوهش و فناوری شهری دارد.
در پایان، شهردار منطقه یک به همراه رئیس دانشگاه از پروژه عمرانی احداث سردر ورودی دانشگاه و بخشهایی از محوطه بازدید کردند و بر تسریع در تکمیل عملیات اجرایی و بهسازی محیط پیرامونی دانشگاه تأکید شد.
