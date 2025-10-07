به گزارش خبرگزاری مهر،سید اردشیر رشیدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:همزمان با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی ، برنامههای متنوع فرهنگی و آموزشی در یکصد مدرسه منتخب استان اجرا شد.
وی افزود: این برنامهها با هدف ارتقای آگاهی دانشآموزان از نقش و وظایف نیروی انتظامی، ترویج رفتارهای اجتماعی صحیح و نظمپذیری، تقویت حس امنیت و اعتماد متقابل میان دانشآموزان و پلیس و نیز ایجاد فضای مشارکت فرهنگی در مدارس برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: در این طرح، مشاوران و کارشناسان پلیسهای تخصصی فرماندهی انتظامی استان با حضور در مدارس، نشستهای آموزشی و آگاهیبخش ویژهی معلمان، دانشآموزان و والدین برگزار کرده و به پرسشهای آنان پاسخ دادند.
رشیدی ادامه داد: از جمله برنامههای جانبی این هفته میتوان به برپایی نمایشگاه عکس، اجرای سرود و قرائت مقاله، برگزاری مسابقات ورزشی و علمی بین دانشآموزان، تجلیل از خانوادههای معظم شهدای نیروی انتظامی، اهدای گل به پرسنل خدوم انتظامی توسط دانشآموزان و بازدید دانشآموزان از مراکز خدمات پلیس ۱۱۰ اشاره کرد.
