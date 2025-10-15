  1. استانها
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۰

رشیدی: المپیاد درون مدرسه‌ای،در کانون توجه آموزش و پرورش اردبیل است

رشیدی: المپیاد درون مدرسه‌ای،در کانون توجه آموزش و پرورش اردبیل است

اردبیل- مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی و محوری در توسعه ورزش مدارس استان در سال جاری مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگارمهر، سید اردشیر رشیدی عصر چهارشنبه در جلسه شورای ورزش مدارس استان با تأکید بر اهمیت ورزش و تربیت بدنی در سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان، اظهار کرد: المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای یکی از برنامه‌های محوری و مهم ما در مسیر توسعه ورزش مدارس است که با هدف مشارکت گسترده دانش‌آموزان و شناسایی استعدادهای ورزشی برگزار می‌شود.

وی ضمن اشاره به برنامه‌های هفته تربیت بدنی افزود: توسعه زیرساخت‌های ورزشی و تبیین برنامه‌های جامع در شورای ورزش مدارس، از اولویت‌های ما در سال تحصیلی جاری است و پیگیری مستمر مصوبات شورا نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل همچنین از طرح‌های متنوعی همچون افتتاح میدان همدلی، اجرای طرح ملی پهلوان سعید و برگزاری مسابقات بومی و محلی به عنوان راهکارهای تقویت ورزش همگانی و ارتقای سلامت دانش‌آموزان یاد کرد.

