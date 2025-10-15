به گزارش خبرنگارمهر، سید اردشیر رشیدی عصر چهارشنبه در جلسه شورای ورزش مدارس استان با تأکید بر اهمیت ورزش و تربیت بدنی در سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان، اظهار کرد: المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای یکی از برنامه‌های محوری و مهم ما در مسیر توسعه ورزش مدارس است که با هدف مشارکت گسترده دانش‌آموزان و شناسایی استعدادهای ورزشی برگزار می‌شود.

وی ضمن اشاره به برنامه‌های هفته تربیت بدنی افزود: توسعه زیرساخت‌های ورزشی و تبیین برنامه‌های جامع در شورای ورزش مدارس، از اولویت‌های ما در سال تحصیلی جاری است و پیگیری مستمر مصوبات شورا نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل همچنین از طرح‌های متنوعی همچون افتتاح میدان همدلی، اجرای طرح ملی پهلوان سعید و برگزاری مسابقات بومی و محلی به عنوان راهکارهای تقویت ورزش همگانی و ارتقای سلامت دانش‌آموزان یاد کرد.