عملیات نوسازی و اصلاح ساختاری درختان در شهرستان اشکذر

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا میرجلیلی گفت: در پاسخ به چالشهای ناشی از پیری باغات و کاهش بهرهوری درختان در سالهای اخیر، مدیریت جهاد کشاورزی با تمرکز بر شهر مجومرد، برنامهی جامع نوسازی و اصلاح باغات را در دستور کار قرار داده است.
میرجلیلی افزود: این عملیات که شامل آرایش اصولی تاج درخت، حذف شاخههای فرسوده، مدیریت پاجوشها و اصلاح ساختار مرکزی درختان است، با هدف بازگرداندن توان تولیدی به درختان و ایجاد فضای مناسب برای نوردهی و تهویه بهتر انجام میشود.
وی اظهار داشت: این فرآیند که فراتر از یک هرس ساده است، با نگاهی علمی به مدیریت سلامت گیاه و مقابله با آفات و بیماریهای نهفته در باغات قدیمی، انجام میپذیرد تا با ساختاری جدید، درختان توانایی مقابله با تنشهای محیطی را دوباره بیابند.
کارشناس باغبانی مدیریت جهاد شهرستان نیز در تشریح جنبههای فنی این عملیات افزود: هرس نوسازی، یک جراحی دقیق است؛ اگر به درستی انجام شود، جان دوبارهای به درخت میبخشد. ما در این پروژه بر روی اصلاح ساختار تمرکز داریم؛ یعنی ایجاد یک اسکلت قوی و متناسب برای درخت که نه تنها نوردهی و تهویه را در بالاترین سطح ممکن قرار دهد، بلکه از تجمع آفات و بیماریها در دل شاخههای درهمتنیده جلوگیری کند.
صدیقه دانشور با تأکید بر نقش کلیدی این اقدامات در توسعه منطقه اظهار داشت: باغات انار مجومرد، میراث ارزشمند و رکن اصلی کشاورزی منطقه هستند. برگزاری چنین دورههایی، نشاندهنده تعهد ما به ارتقای سطح کیفی محصولات منطقه است.
وی در پایان اظهار داشت: ما معتقدیم با اصلاح اصولی ساختار درختان و مدیریت دقیق آفات، میتوانیم نه تنها از تلفات محصول جلوگیری کنیم، بلکه با استانداردسازی تولید، جایگاه انار اشکذر را در بازارهای جهانی تثبیت نماییم.
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