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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

پویش مردمی «قرار ما؛ پرچم خونخواهی» در قزوین آغاز شد

پویش مردمی «قرار ما؛ پرچم خونخواهی» در قزوین آغاز شد

قزوین- مسئول رسانه و تبلیغ نوین اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین از آغاز پویش مردمی «قرار ما؛ پرچم خونخواهی» همزمان با برگزاری مراسم دلدادگان حسینی خبر داد.

حسن عابدینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم بزرگ دلدادگان حسینی در قزوین، پویش مردمی «قرار ما؛ پرچم خونخواهی» با هدف مردمی‌سازی روایت، تقویت کنشگری رسانه‌ای مردم و خلق تصویری ماندگار از حضور عاشقان سیدالشهدا (ع) با پرچم «یا لثارات الحسین» برگزار می‌شود.

وی افزود: در این پویش از عموم مردم، خانواده‌ها، هیئات مذهبی، نوجوانان، جوانان و فعالان فرهنگی دعوت شده است تا پیش از برگزاری مراسم، با در دست داشتن پرچم «یا لثارات الحسین» یک ویدئوی ۱۰ تا ۳۰ ثانیه‌ای ضبط کرده و با بیان جمله «من امسال با پرچم یا لثارات الحسین در مراسم دلدادگان حسینی قزوین حضور پیدا می‌کنم» آمادگی خود را برای حضور در این اجتماع بزرگ اعلام کنند.

مسئول رسانه و تبلیغ نوین اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد: شرکت‌کنندگان می‌توانند ویدئوی خود را با هشتگ #من_با_پرچم_می‌آیم در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و فایل یا لینک آن را برای دبیرخانه پویش ارسال کنند.

عابدینی با تأکید بر اینکه مردم، محور اصلی این پویش هستند، گفت: در این حرکت رسانه‌ای، مردم صرفاً مخاطب یک فراخوان نیستند، بلکه راویان اصلی دلدادگان حسینی خواهند بود و هر ویدئوی منتشرشده، بخشی از روایت مردمی این اجتماع عظیم را شکل خواهد داد.

وی ادامه داد: هدف این پویش آن است که پیش از برگزاری مراسم، فضای رسانه‌ای استان با پیام‌های دعوت، عهد و اعلام حضور عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شکل بگیرد و در روز مراسم نیز شاهد حضور گسترده مردم با پرچم‌های «یا لثارات الحسین» باشیم تا تصویری باشکوه و ماندگار از این اجتماع مردمی ثبت شود.

مسئول رسانه و تبلیغ نوین اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین با اشاره به پیش‌بینی جوایز برای آثار برتر گفت: در پایان پویش، آثار برگزیده از نظر خلاقیت، کیفیت روایت و اثرگذاری رسانه‌ای انتخاب و معرفی خواهند شد و به نفرات اول تا سوم به ترتیب سه میلیون تومان، دو میلیون تومان و یک میلیون تومان جایزه نقدی اهدا می‌شود.

عابدینی از رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی، هیئات مذهبی، مساجد، تشکل‌های فرهنگی و عموم مردم دعوت کرد با بازنشر فراخوان این پویش و تولید محتوای مردمی، در شکل‌گیری یک روایت فراگیر از مراسم دلدادگان حسینی سهیم باشند.

وی ابراز امیدواری کرد: امسال مراسم دلدادگان حسینی قزوین با مشارکت گسترده مردم و حضور پرشور پرچم‌های «یا لثارات الحسین» به یکی از متفاوت‌ترین و ماندگارترین اجتماعات مردمی کشور در آستانه اربعین حسینی تبدیل شود.

کد مطلب 6903633

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