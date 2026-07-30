پویش مردمی «قرار ما؛ پرچم خونخواهی» در قزوین آغاز شد

حسن عابدینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم بزرگ دلدادگان حسینی در قزوین، پویش مردمی «قرار ما؛ پرچم خونخواهی» با هدف مردمی‌سازی روایت، تقویت کنشگری رسانه‌ای مردم و خلق تصویری ماندگار از حضور عاشقان سیدالشهدا (ع) با پرچم «یا لثارات الحسین» برگزار می‌شود.

وی افزود: در این پویش از عموم مردم، خانواده‌ها، هیئات مذهبی، نوجوانان، جوانان و فعالان فرهنگی دعوت شده است تا پیش از برگزاری مراسم، با در دست داشتن پرچم «یا لثارات الحسین» یک ویدئوی ۱۰ تا ۳۰ ثانیه‌ای ضبط کرده و با بیان جمله «من امسال با پرچم یا لثارات الحسین در مراسم دلدادگان حسینی قزوین حضور پیدا می‌کنم» آمادگی خود را برای حضور در این اجتماع بزرگ اعلام کنند.

مسئول رسانه و تبلیغ نوین اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد: شرکت‌کنندگان می‌توانند ویدئوی خود را با هشتگ #من_با_پرچم_می‌آیم در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و فایل یا لینک آن را برای دبیرخانه پویش ارسال کنند.

عابدینی با تأکید بر اینکه مردم، محور اصلی این پویش هستند، گفت: در این حرکت رسانه‌ای، مردم صرفاً مخاطب یک فراخوان نیستند، بلکه راویان اصلی دلدادگان حسینی خواهند بود و هر ویدئوی منتشرشده، بخشی از روایت مردمی این اجتماع عظیم را شکل خواهد داد.

وی ادامه داد: هدف این پویش آن است که پیش از برگزاری مراسم، فضای رسانه‌ای استان با پیام‌های دعوت، عهد و اعلام حضور عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شکل بگیرد و در روز مراسم نیز شاهد حضور گسترده مردم با پرچم‌های «یا لثارات الحسین» باشیم تا تصویری باشکوه و ماندگار از این اجتماع مردمی ثبت شود.

مسئول رسانه و تبلیغ نوین اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین با اشاره به پیش‌بینی جوایز برای آثار برتر گفت: در پایان پویش، آثار برگزیده از نظر خلاقیت، کیفیت روایت و اثرگذاری رسانه‌ای انتخاب و معرفی خواهند شد و به نفرات اول تا سوم به ترتیب سه میلیون تومان، دو میلیون تومان و یک میلیون تومان جایزه نقدی اهدا می‌شود.

عابدینی از رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی، هیئات مذهبی، مساجد، تشکل‌های فرهنگی و عموم مردم دعوت کرد با بازنشر فراخوان این پویش و تولید محتوای مردمی، در شکل‌گیری یک روایت فراگیر از مراسم دلدادگان حسینی سهیم باشند.

وی ابراز امیدواری کرد: امسال مراسم دلدادگان حسینی قزوین با مشارکت گسترده مردم و حضور پرشور پرچم‌های «یا لثارات الحسین» به یکی از متفاوت‌ترین و ماندگارترین اجتماعات مردمی کشور در آستانه اربعین حسینی تبدیل شود.

