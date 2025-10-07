  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۲

امام‌جمعه دیر: خدمات پلیس در جامعه تبیین شود

امام‌جمعه دیر: خدمات پلیس در جامعه تبیین شود

بوشهر- امام جمعه دیر گفت: خدمات پلیس در هفته فراجا در سطح مساجد و مدارس بازگو و تبیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی عصر سه‌شنبه در آیین غبارروبی و تجدید بیعت با شهدا به مناسبت هفته فراجا با تاکید بر لزوم الهام گرفتن از سیره شهدا برای تداوم حرکت مقدس نیروهای نظامی و انتظامی، اظهار داشت: امنیتی که امروز در جامعه حکم‌فرماست، مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی حافظان نظم و امنیت، به ویژه شهدای فراجاست.

وی با اشاره به فرصت مغتنم هفته فراجا، بیان کرد: نیروهای انتظامی از این فرصت برای حضور در مساجد و مدارس و تبیین خدمات ملی خود استفاده کنند تا نسل جوان، چهره واقعی پلیس را مشاهده کند.

امام جمعه بندر دیر گفت: اقدامات نیروی انتظامی پس از انقلاب در راستای نبرد با تروریست‌ها، سوداگران مرگ، اراذل و اوباش، برهم‌زنندگان نظم و حفظ امنیت جامعه بوده است و اخیرا در دفاع مقدس ۱۲ روزه شاهد مجاهدت‌های آنها بودیم که شهدای عزیزی فدا کردند.

وی تاکید کرد: حفظ امنیت جان و مال مردم، امنیت جاده‌ها، امنیت اخلاقی و آرامش جامعه و حفظ ارزش‌های اسلامی امری حیاتی است که پلیس در این راستا تلاش می کند.

امام جمعه دیر زیارت قبور شهدا را سیره و روش اهل‌بیت (ع) از جمله زینب کبری و امام سجاد (ع) دانست که برای الهام گرفتن است، افزود: زیارت شهدا برای آموختن درس آزادگی، عزت و زیر بار ظلم نرفتن را از سالار شهیدان است.

وی برای توفیق نیروهای فراجا در عمل به وظایف خود در راستای اهداف فرماندهی کل قوا و قانون مصوب فراجا، دعا کرد و خواستار قدردانی و قدرشناسی از خدمات ارزشمند یکساله نیروی انتظامی شد.

حسینی با اشاره به تبلیغات دشمن که گاهی اوقات موجب زاویه گرفتن نسل جوان با نیروهای نظامی می‌شود، تاکید کرد: حضور پلیس در مساجد و مدارس می‌تواند چهره واقعی نیروی انتظامی را به جوانان نشان دهد.

وی در پایان، از همکاری نیروی انتظامی شهرستان دیر با ستاد نمازجمعه قدردانی کرد.

کد خبر 6614341

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها