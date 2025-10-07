به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی عصر سه‌شنبه در آیین غبارروبی و تجدید بیعت با شهدا به مناسبت هفته فراجا با تاکید بر لزوم الهام گرفتن از سیره شهدا برای تداوم حرکت مقدس نیروهای نظامی و انتظامی، اظهار داشت: امنیتی که امروز در جامعه حکم‌فرماست، مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی حافظان نظم و امنیت، به ویژه شهدای فراجاست.

وی با اشاره به فرصت مغتنم هفته فراجا، بیان کرد: نیروهای انتظامی از این فرصت برای حضور در مساجد و مدارس و تبیین خدمات ملی خود استفاده کنند تا نسل جوان، چهره واقعی پلیس را مشاهده کند.

امام جمعه بندر دیر گفت: اقدامات نیروی انتظامی پس از انقلاب در راستای نبرد با تروریست‌ها، سوداگران مرگ، اراذل و اوباش، برهم‌زنندگان نظم و حفظ امنیت جامعه بوده است و اخیرا در دفاع مقدس ۱۲ روزه شاهد مجاهدت‌های آنها بودیم که شهدای عزیزی فدا کردند.

وی تاکید کرد: حفظ امنیت جان و مال مردم، امنیت جاده‌ها، امنیت اخلاقی و آرامش جامعه و حفظ ارزش‌های اسلامی امری حیاتی است که پلیس در این راستا تلاش می کند.

امام جمعه دیر زیارت قبور شهدا را سیره و روش اهل‌بیت (ع) از جمله زینب کبری و امام سجاد (ع) دانست که برای الهام گرفتن است، افزود: زیارت شهدا برای آموختن درس آزادگی، عزت و زیر بار ظلم نرفتن را از سالار شهیدان است.

وی برای توفیق نیروهای فراجا در عمل به وظایف خود در راستای اهداف فرماندهی کل قوا و قانون مصوب فراجا، دعا کرد و خواستار قدردانی و قدرشناسی از خدمات ارزشمند یکساله نیروی انتظامی شد.

حسینی با اشاره به تبلیغات دشمن که گاهی اوقات موجب زاویه گرفتن نسل جوان با نیروهای نظامی می‌شود، تاکید کرد: حضور پلیس در مساجد و مدارس می‌تواند چهره واقعی نیروی انتظامی را به جوانان نشان دهد.

وی در پایان، از همکاری نیروی انتظامی شهرستان دیر با ستاد نمازجمعه قدردانی کرد.