به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تحلیلی «تنوعبخشی منابع مالی دانشگاهها و موسسات پژوهشی؛ راهبردهایی برای مولدسازی و ایفای مسئولیت اجتماعی» از سلسله نشستهای تحلیلی حل مسائل کشور از سوی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی و انجمن آموزش عالی ایران برگزار شد.
در این نشست شجاع احمدوند، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی گفت: دانشگاهها درحال حاضر با چالشهای مالی جدی مواجه هستند، بهویژه پس از جنگ که منجر به کاهش بودجه و عدم پرداخت مطالبات مالی و توقف بسیاری از پروژهها و برنامههای دانشگاه شده است.
وی افزود: حل این وضعیت نیازمند ایجاد تنوع در منابع مالی است، چراکه وابستگی صرف به بودجه دولتی و شهریههای دانشجویی، پاسخگو نیست و کاهش درآمدهای شهریه، بهخصوص در دورههای لیسانس و دکتری، وضعیت مالی دانشگاهها را بحرانیتر میکند.
رئیس دانشگاه علامه طباطبائی بر ضرورت بهرهگیری از ساختارهای جدید مانند صندوقها، سازمانهای اقتصادی، قراردادهای پژوهشی و وقف تأکید کرد و یادآور شد: نمونههایی از دانشگاههای معتبر دنیا مانند هاروارد، از طریق فعالیتهای آموزشی مانند تولید و فروش کلاسهای آنلاین، فعالیتهای تجاری، سودآوری و وقف، منابع مالی خود را تأمین میکنند.
وی همچنین به مشکلات داخلی دانشگاهها از جمله کمبود منابع و نیروی انسانی، اشاره و تصریح کرد: باید راهکارهای متنوع و نوآورانه برای تأمین مالی دانشگاهها پیدا کرد. پیشنهاد میکنم دانشآموختگان دانشگاه میتوانند در ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری مشارکت کنند و از سود آن برای حمایت از دانشگاه بهرهمند شوند.
احمدوند به برگزاری جلسات هیئت امنای و تصویب آییننامههای جدید استخدام اعضای غیرهیئتعلمی اشاره و ابراز امیدواری کرد که نظرات استادان و صاحبنظران در این جلسات موثر باشد تا راهکارهای عملی و کارآمد برای بحران مالی دانشگاهها ارائه شود.
وی همچنین، تأکید کرد که باید از ظرفیتهای موجود بهرهبرداری کرد و فعالیتهای متنوعی را در اولویت قرار داد تا به نتایج ملموس دست یافت.
رئیس دانشگاه علامه طباطبائی با تاکید بر اهمیت تمرکز بر برنامهریزیهای عملی و اولویتبندی در توسعه و تأمین منابع مالی دانشگاهها، گفت: بر این باورم نباید تنها به صحبتهای تئوریک و کلی بسنده کرد، بلکه باید برنامههای مشخص و قابل اجرا تعریف شوند که بتوانند در مدت زمان کوتاهی، مانند شش ماه، نتایج ملموسی در فعالسازی ظرفیتها و درآمدزایی دانشگاهها ایجاد کنند.
وی تشکیل کارگروههای تخصصی برای پیگیری موضوعات مهم را ضروری دانست و افزود: این کارگروهها باید موضوعات مهم در حوزه های مختلف را دنبال کرده و نتایج عملی به دست آورند؛ در غیر اینصورت جلسات فقط جنبه تشریفاتی خواهند داشت و نتیجهای حاصل نخواهد شد.
احمدوند در پایان ابراز امیدواری کرد که با انگیزه و اراده قوی مسئولان، بهویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در حوزههایی مانند تغذیه، صندوقها و سازمانهای اقتصادی، منابع مالی جدیدی فعال شوند تا دانشگاهها بتوانند گامی مؤثر در حل بحرانهای مالی خود بردارند.
