به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده صبح سه‌شنبه در نشست با فرمانده مرزبانی استان بوشهر ضمن تبریک هفته فراجا اظهار کرد: امنیت پایه و اساس همه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی در یک جامعه است و مرزداران خدمتگزار همواره باید در جهت حاکمیت نظم و امنیت در جامعه گام بر دارند و به کار خود علاقه و ایمان داشته باشند.

مدیرکل یگان محیط زیست استان بوشهر اظهار داشت: امنیت پایدار زمانی تحقق می‌یابد که مردم، ادارات و دستگاه‌های دولتی یاری دهنده یکدیگر باشند و همسو با اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران در راستای رشد جامعه حرکت کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه محیط زیست ناسالم از علل انقراض بیشتر گونه‌های نایاب پرندگان بوده افزود: محافظت از محیط زیست وظیفه همگانی و تمام مردم آحاد جامعه است.

مشارکت مطلوب محیط زیست با مرزبانی

فرمانده مرزبانی استان بوشهر در ادامه گفت: هر چه ارتباط و همکاری سازمان‌های مسئول در امر تولید و حفظ امنیت در شهرستان، نزدیک و منسجم‌تر باشد به همان میزان نتیجه مطلوب‌تر و امنیت حاصل پایدارتر خواهد بود.

سردار عبدالله خسروی با قدردانی از همکاری تنگاتنگ و مشارکت مطلوب مجموعه حفاظت محیط زیست با مرزبانی گفت: هدف مهم و ارزشمند دو دستگاه خدمت شایسته به مردم، حفظ منابع محیط زیست ارزشمند استان و بر قراری امنیت پایدار می‌باشد.