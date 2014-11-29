آغاز فعالیت اولین مدرسه زیست محیطی کشور در استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دلشب گفت: آموزش کلیدی ترین و مهمترین ابزار توسعه پایدار و تحول جامعه انسانی است و براساس بند ۳ تفاهم نامه وزارت آموزش وپرورش با سازمان محیط زیست، بحث آموزش معلمین ومروجین زیست محیطی و ایجاد مدارس پایدار محیط زیست در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه آغاز به فعالیت اولین مدرسه زیست محیطی کشور در بردخون استان بوشهر مورد توافق قرار گرفته، افزود: در شهرستان بردخون دو تن از محیط بانان شجاع و رشید این اداره کل شهید شدند نام ویاد این جهادگران عرصه حفاظت از انفال الهی تا همیشه جاویدان بماند لذا فعالیت اولین مدرسه را در این شهرستان آغاز کردیم تا در بقیه استان نهادینه شود.

دلشب اظهار داشت: در آموزش معلمین ومروجین سازمان محیط زیست به عنوان متولی مدیریت برنامه ریزی آموزش در سطح ملی و محلی، بر اساس اسناد بالا دستی که مربوط به ماده ۱۸۹ برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به تغییر نگرش دانش آموزان تلاش کنیم ایجاد انگیزه کنیم که معلمان می توانند بار این مسئولیت مهم را به عهده گیرند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر به دانش افزایی، مهارت آموزی و مشارکت جویی که سه مقوله مهم در امر آموزش محیط زیست محسوب می شوند اشاره کرد و گفت: در مقوله دوم از معلمان شروع خواهیم کرد و در بحث مشارکت جویی هم از طریق معلمان و هم طریق سمن ها دنبال می کنیم.

وی گفت: هدف کلی این طرح ایجاد فرهنگ حفاظت از محیط زیست در بین جامعه دانش آموزی کشور و اهداف اختصاصی این طرح ارتقا سطح آگاهی جامعه از طریق انتقال پیامهای آموزشی از طریق دانش آموزان به خانواده هایشان توسط معلمین، حفظ سلامت و زیبائی در مدارس، راهکارهای محیط زیست، به‌کاربستن خرد جمعی، اهمیت دادن به محیط زیست توسط مسئولان مدرسه، ترویج کارگروهی و نهادینه کردن مسائل محیط زیست است.

وی در پایان تاکید کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، دارای امکانات آموزشی ازجمله کتابخانه، موزه و آزمایشگاه و... است که همه معلمان می توانند در تحقیقات و مطالعات خود از این امکانات بصری رایگان بهره مند شوند.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش نیز ضمن ابراز امیدواری از افق روشن این حرکت ریشه ای و مهم برای حفاظت از محیط زیست اظهار داشت: من و همکارانم در معاونت تربیت بدنی و سلامت به مدرسانمان در استان این طرح ها را به صورت مدون اعلام و از این طرح به نحو احسن حمایت می‌کنیم.

قلندری افزود: دانش آموز باید با فرهنگ محیط زیستی آشنا شود و بدون شک برای دست یابی به این مهم برنامه آموزشی خاصی خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه امسال با موضوع معلمین و مروجین محیط زیست همایش برگزار خواهیم کرد، گفت: ما فرهنگ محیط زیست را انشالله هر چند که دیر شده اما در استانمان نهادینه خواهیم کرد.