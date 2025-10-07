کارگر: امنیت در حفظ اطلاعات هویتی با سامانه هدا محقق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، با اشاره به اهمیت جایگاه احراز هویت الکترونیک اظهار داشت: احراز هویت مهمترین مرحله برای ارائه خدمات حضوری و غیرحضوری به شهروندان است و سامانه هدا با بهرهگیری از فناوریهای نوین و استفاده از داده های پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، بستر مطمئنی را برای شناسایی و تأیید هویت شهروندان در فضای مجازی فراهم میکند.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور افزود: این سامانه با حذف واسطهها و تمرکز بر امنیت و حراست از دادههای هویتی، مشکلات گذشته از جمله احتمال سوء استفاده از هویت و اطلاعات شخصی را برطرف کرده و در چهار سطح شامل بررسی اطلاعات هویتی، تطبیق شماره ملی و تلفن همراه، زندهسنجی و تطبیق چهره و در نهایت صدور امضای دیجیتال فعالیت میکند.
وی بیان داشت: سامانه هدا با رویکرد زیست بوم هویت معتبر و ارائه خدمات ۲۴ ساعته، نقش مهمی در تسهیل دسترسی مردم به خدمات الکترونیک ایفا میکند و موجب افزایش شفافیت، امنیت و کارآمدی در نظام اجرایی کشور خواهد شد.
کارگر تأکید کرد: این سامانه علاوه بر دستگاههای اجرایی، امکان همکاری با بخش خصوصی را نیز دارد و میتواند در حوزههایی مانند تجارت، آموزش، بهداشت، ارتباطات و مالیات تحول اساسی ایجاد کند.
معاون وزیر کشور با اشاره به ارتباط این سامانه با سامانه سهیم افزود: شهروندان میتوانند برای دریافت بخشی از خدمات هویتی به پورتال سازمان ثبت احوال کشور و سامانه سهیم مراجعه کنند و با احراز هویت از طریق سامانه هدا خدمات خود را دریافت نمایند.
نظر شما