کارگر: امنیت در حفظ اطلاعات هویتی با سامانه هدا محقق می شود

رئیس سازمان ثبت احوال ازپیاده سازی سامانه هدا جهت احراز هویت دیجیتال ایرانیان خبر داد که امنیت داده‌ها را افزایش و خدمات الکترونیک را تسهیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، با اشاره به اهمیت جایگاه احراز هویت الکترونیک اظهار داشت: احراز هویت مهم‌ترین مرحله برای ارائه خدمات حضوری و غیرحضوری به شهروندان است و سامانه هدا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استفاده از داده های پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، بستر مطمئنی را برای شناسایی و تأیید هویت شهروندان در فضای مجازی فراهم می‌کند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور افزود: این سامانه با حذف واسطه‌ها و تمرکز بر امنیت و حراست از داده‌های هویتی، مشکلات گذشته از جمله احتمال سوء استفاده از هویت و اطلاعات شخصی را برطرف کرده و در چهار سطح شامل بررسی اطلاعات هویتی، تطبیق شماره ملی و تلفن همراه، زنده‌سنجی و تطبیق چهره و در نهایت صدور امضای دیجیتال فعالیت می‌کند.

وی بیان داشت: سامانه هدا با رویکرد زیست‌ بوم هویت معتبر و ارائه خدمات ۲۴ ساعته، نقش مهمی در تسهیل دسترسی مردم به خدمات الکترونیک ایفا می‌کند و موجب افزایش شفافیت، امنیت و کارآمدی در نظام اجرایی کشور خواهد شد.

کارگر تأکید کرد: این سامانه علاوه بر دستگاه‌های اجرایی، امکان همکاری با بخش خصوصی را نیز دارد و می‌تواند در حوزه‌هایی مانند تجارت، آموزش، بهداشت، ارتباطات و مالیات تحول اساسی ایجاد کند.

معاون وزیر کشور با اشاره به ارتباط این سامانه با سامانه سهیم افزود: شهروندان می‌توانند برای دریافت بخشی از خدمات هویتی به پورتال سازمان ثبت احوال کشور و سامانه سهیم مراجعه کنند و با احراز هویت از طریق سامانه هدا خدمات خود را دریافت نمایند.

