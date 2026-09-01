رضایی: عدالت فرهنگی یعنی هیچ کودکی از رشد فرهنگی و فکری دور نماند

به گزارش خبرنگار مهر، هدی رضایی روز سه‌شنبه در آیین اختتامیه دومین جشنواره کتابخوانی عشایری آذربایجان شرقی در کلیبر اظهار کرد: کتاب مرز جغرافیایی نمی‌شناسد و فرهنگ و عدالت فرهنگی متعلق به همه مردم است؛ بنابراین دسترسی به کتاب و برنامه‌های فرهنگی نباید محدود به شهرها و مناطق برخوردار باشد.

وی با اشاره به جایگاه جامعه عشایری افزود: عشایر علاوه بر نقش مهمی که در حوزه تولید و اقتصاد دارند، بخشی از میراث فرهنگی کشور محسوب می‌شوند و گنجینه‌ای از هنر، ادبیات، قصه‌ها، خاطرات، آداب و رسوم و هویت فرهنگی ایران را در خود حفظ کرده‌اند.

سرپرست ترویج کتابخوانی و امور فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ادامه داد: وقتی از ترویج کتابخوانی در جامعه عشایری سخن می‌گوییم، هدف تنها افزایش میزان مطالعه نیست، بلکه کتاب می‌تواند ابزاری برای حفظ و انتقال هویت فرهنگی به نسل جوان و نوجوان باشد.

استقبال عشایر از برنامه‌های فرهنگی

رضایی با اشاره به مشارکت بیش از هزار و ۳۰۰ نفر در دومین جشنواره کتابخوانی عشایری آذربایجان شرقی گفت: این میزان مشارکت نشان می‌دهد کودکان، نوجوانان و خانواده‌های عشایری علاقه‌مند به برنامه‌های فرهنگی هستند و ظرفیت‌ها و استعدادهای ارزشمندی در این جامعه وجود دارد.

وی افزود: برگزاری این جشنواره فرصتی برای شناسایی و تقویت این ظرفیت‌ها و ایجاد ارتباط بیشتر میان جامعه عشایری و کتابخانه‌های عمومی است و باید این مسیر در برنامه‌های فرهنگی نهاد استمرار پیدا کند.

سرپرست ترویج کتابخوانی و امور فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور درباره توسعه خدمات کتابخانه‌ای در مناطق عشایری نیز گفت: گسترش خدمات کتابخانه‌ای در مناطق ییلاقی و توجه به کتابخانه‌های سیار می‌تواند نقش مؤثری در دسترسی کودکان و نوجوانان عشایری به کتاب داشته باشد و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور این موضوع را در استان آذربایجان شرقی و سایر استان‌ها دنبال خواهد کرد.

مسئولیت نهاد فراتر از ساختمان کتابخانه است

رضایی تأکید کرد: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با داشتن نقاط خدمت متعدد در سراسر کشور، فعالیت خود را صرفاً به ساختمان کتابخانه یا کتابخانه‌های سیار محدود نمی‌کند، بلکه خود را در قبال تک‌تک شهروندان و هموطنان مسئول می‌داند.

وی بیان کرد: همان‌گونه که نهاد خود را در قبال کتابخوان ماندن اعضای کتابخانه‌ها مسئول می‌داند، در قبال کتابخوان کردن سایر شهروندان نیز مسئول است و باید برای گسترش دامنه مخاطبان کتاب و کتابخوانی تلاش کند.

سرپرست ترویج کتابخوانی و امور فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور خاطرنشان کرد: کتاب می‌تواند برای کودکان زمینه رؤیاپردازی، خیال‌پردازی و ساختن تصویری از آینده‌ای اثرگذار را فراهم کند؛ از این رو توسعه فرهنگ مطالعه، سرمایه‌گذاری برای رشد فکری و فرهنگی نسل آینده است.

رضایی در پایان با قدردانی از مجموعه اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی برای برگزاری دومین جشنواره کتابخوانی عشایری گفت: اجرای چنین برنامه‌هایی حاصل همکاری مجموعه‌های فرهنگی و نهادهای هم‌راستا است و استمرار این اقدامات می‌تواند به تقویت فرهنگ کتابخوانی و تحقق عدالت فرهنگی در مناطق مختلف کشور کمک کند.