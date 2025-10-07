  1. استانها
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲

تصاویری از لحظات اولیه حریق الماس شرق و حجم دود گرفتگی بسیار بالا

تصاویری از لحظات اولیه حریق الماس شرق و حجم دود گرفتگی بسیار بالا

مشهد- در این فیلم تصاویری از لحظات اولیه حریق الماس شرق و حجم دود گرفتگی بسیار بالا را مشاهده می کنید.

کد خبر 6614584

