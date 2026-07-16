به گزارش خبرگزاری مهر، آستان قدس رضوی در مورد آتش‌سوزی در یکی از پروژه‌های حرم مطهر رضوی اطلاعیه ای صادر کرد که بدین شرح است:

ظهر پنجشنبه آتش‌سوزی در یکی از پروژه های در حال احداث حرم مطهر رضوی رخ داد که با ورود سریع واحد آتش‌نشانی حرم مطهر، در مدت کوتاهی به طور کامل مهار شد.

منشأ این حادثه سوختن بخشی از عایق‌های حرارتی بود که به دلیل ترکیبات آن ها، موجب تولید دود نسبتاً زیادی شد.

خوشبختانه این آتش‌سوزی هیچگونه عارضه جانی یا خسارت به تأسیسات و مجموعه در حال احداث در پی نداشت و در حال حاضر آرامش کامل برقرار است و فعالیت روزمره در این کارگاه و حرم مطهر تداوم دارد.