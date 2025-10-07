سقوط بهمن در اسلوونی؛ ۳ کوهنورد کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، این بهمن در کوه توسک، قله‌ای ۲۲۷۵ متری در رشته‌کوه‌های آلپ جولیان، رخ داد. امدادگران جسد دو کوهنورد را که تا ۱.۵ متر زیر برف مدفون شده بودند، پیدا کردند.

این انجمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: جستجو به دلیل برف، باران و خطر جدی بهمن‌های جدید بسیار دشوار بود.

قربانیان بخشی از یک گروه هفت نفره از کوهنوردان کروات بودند که در شرایط آب و هوایی سخت در حال پایین آمدن از کوه بودند.

این انجمن هشدار داد: کوهنوردی در روزهای آینده بسیار خطرناک است و ما توصیه می‌کنیم از آن خودداری کنید. شرایط فعلی در کوه‌های مرتفع بسیار دشوار است.

تیم‌های امداد کوهستان همچنین در روزهای گذشته به چندین کوهنورد دیگر در کوه‌های آلپ اسلوونی کمک کردند، زیرا بارش شدید برف، پایین آمدن از کوه را برای برخی غیرممکن کرده بود. چند کوهنورد مجبور شدند در کلبه‌های کوهستانی بمانند و منتظر نجات با هلیکوپتر باشند.

کوه‌های آلپ جولیان در ماه‌های تابستان که شرایط آب و هوایی مساعد است و بارش برف نادر است، بیشترین دسترسی را دارند.

طبق گزارش رسانه‌های محلی، در ۱۵ سال گذشته ۱۵ نفر بر اثر بهمن در اسلوونی کشته شده‌اند.