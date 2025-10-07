۳ محقق حوزه کوانتوم، برنده جایزه نوبل فیزیک شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از فصل جوایز نوبل، جان کلارک از دانشگاه کالیفرنیا، مایکل دووره از دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه یل و جان مارتینیس از دانشگاه کالیفرنیا برای کشف تونل‌زنی کوانتومی ماکروسکوپی و کوانتش انرژی در یک مدار الکتریکی برنده نوبل فیزیک شدند.

جان کلارک متولد ۱۹۴۲ در کمبریج انگلیس است که هم اکنون در دانشگاه کالیفرنیا برکلی فعالیت می‌کند.

مایکل دووره متولد ۱۹۵۳ در فرانسه است که هم اکنون در دانشگاه یل و دانشگاه کالیفرنیا سانتاباربارا فعالیت می‌کند.

جان مارتینز فیزیکدان آمریکایی متولد ۱۹۵۸ و پروفسور دانشگاه کالیفرنیا سانتاباربارا است. وی در سال ۲۰۱۴ میلادی در Google Quantum AI Lab استخدام شد تا با استفاده از کیوبیت های ابر رسانا یک رایانه کوانتومی بسازد.

یکی از سوالات مهم در فیزیک حداکثر اندازه سیستمی است که بتواند تاثیرات مکانیک کوانتومی را نمایش دهد. برندگان جایزه نوبل فیزیک امسال آزمایش هایی با یک مدار الکتریکی انجام دادند که طی آن تونل زنی مکانیک کوانتومی و سطح انرژی کوانتش شده در یک سیستم که در دست نگه داشته می شود، نمایش داده شد.

