به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان سمنان در محل استانداری با تاکید بر اینکه اولویت اصلی دولت تأمین معیشت مردم است، اظهار داشت: به این منظور طرح حمایتی کالاهای اساسی در دستور کار است.

وی با اشاره به اینکه کالاهای اصلی خانوار با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، افزود: هدف این طرح تثبیت آرامش معیشتی خانوارها است.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه این طرح به زودی ابلاغ و در کار گروه‌های استانی و شهرستانی به آن پرداخته می‌شود، ابراز داشت: همه بخش‌های حاکم در جامعه موظف به اجرای این ساز و کار و دستورالعمل خواهند بود.

کولیوند با اشاره به اینکه یارانه‌ها در قالب کارت‌های بانکی قابل استفاده برای خرید کالاهای اساسی در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد، تصریح کرد: با این کارت‌ها امکان برداشت نقدی یا خرید برای سایر کالاها وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه هر گونه افزایش قیمت غیر مجاز قیمت‌ها یا اختلال در عرضه کالاهای اساسی باید مدیریت شود، افزود: هدف این طرح جلوگیری از التهاب بازار و مهار تورم است.