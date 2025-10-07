باباخانی: ذخایر کالاهای اساسی در ایلام مناسب است

اصغر باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اداره کل غله و خدمات بازرگانی زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: وظیفه اصلی این اداره کل تأمین کالاهای اساسی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و ایفای نقش در تنظیم بازار است.

وی با اشاره به جایگاه گندم به عنوان کالای استراتژیک و اساسی کشور گفت: در استان ایلام زیرساخت‌های خرید تضمینی گندم شامل ۱۷ سیلوی بخش خصوصی با ظرفیت ۴۳۰ هزار تن و ۲۲ مرکز مباشری روستایی در تمامی شهرستان‌ها فراهم شده است و هر ساله از دی ماه برای اجرای این رویداد بزرگ اقتصادی برنامه‌ریزی می‌کنیم.

باباخانی ادامه داد: خرید تضمینی گندم امسال از اوایل اردیبهشت در شهرستان‌های جنوبی آغاز و تا پایان شهریور ادامه داشت که طی آن ۲۰۹ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری و ارزش ریالی آن حدود ۴ هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان شد

وی ادامه داد:تا کنون ۹۵ درصد مطالبات کشاورزان به حساب آنان واریز شده و حدود ۲۲ میلیارد تومان باقی‌مانده، با تأمین اعتبار سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها به‌زودی پرداخت خواهد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان ایلام همچنین به مأموریت این اداره در تنظیم بازار کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: ما مسئول تنظیم بازار برنج و شکر به عنوان کالاهای استراتژیک هستیم. خوشبختانه ذخایر کافی از طریق شرکت بازرگانی دولتی موجود است و مدیریت بازار به گونه‌ای انجام شد که حتی در شرایط بحرانی و فشار روانی روزهای ابتدایی جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، هیچ کمبودی در استان ایجاد نشد.

وی با تأکید بر نقش تأمین امنیت غذایی در امنیت ملی کشور اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابع وظیفه دارند امنیت غذایی را حفظ کنند و ما نیز در تأمین آرد و گندم مورد نیاز استان در شرایط قطع سامانه‌ها به صورت علی‌الحساب و اضطراری ورود کردیم و بازار را مدیریت کردیم.