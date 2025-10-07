  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۶

توضیحات عراقچی درمورد حضور در مراسم پیشکسوت فوتبال کشور

وزیر امور خارجه در خصوص دیپلماسی ورزشی و حضور در مراسم بزرگداشت حسین کلانی پیشکسوت فوتبال کشور توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در خصوص دیپلماسی ورزشی و حضور در مراسم بزرگداشت حسین کلانی پیشکسوت فوتبال کشور توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در گذشته با حضور در جمع ورزشکاران و پیشکسوتان عرصه های مختلف ورزشی در آیین گرامیداشت فوتبالیست محبوب و با اخلاق اسبق کشورمان حسینعلی کلانی بازیکن تیم ملی و باشگاه پرسپولیس ایران شرکت کردم. او با درخشش بیمانند و منش والای خود نامی جاودانه در قلب ورزش دوستان حک کرده است.

وزیر امور خارجه افزود: ورزش قهرمانی می‌تواند جلوه‌ای از غرور ملی و نمادی از اتحاد ملی باشد. علاوه بر آن دیپلماسی ورزشی به مانند پلی میان ملت‌ها و برخوردار از نقشی مهم جهت حرکت در مسیر تأمین حداکثری منافع ملی است.

وی گفت: افتخارات ورزشکاران می‌تواند الهام‌بخش نسل‌های آینده برای تلاش مضاعف و برافراشته نگه داشتن پرچم سربلندی ایران عزیزمان باشد. از خداوند متعال سلامتی و شادکامی برای آقای کلانی و دیگر پیشکسوتان ورزشی ایران عزیز را مسئلت دارم.

نفیسه عبدالهی

