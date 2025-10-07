مخالفت نشست مشورتی فرمت مسکو بر وجود زیرساخت نظامی خارجی در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین دور نشست مشورتی فرمت مسکو امروز (سه‌شنبه ۱۵ مهر) با حضور نمایندگان کشورهای منطقه برگزار شد.

در این نشست که توسط سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه افتتاح شد، طرف‌های مختلف دیدگاه های خود را پیرامون افغانستان مطرح کردند.

مخالفت با هرگونه زیرساخت نظامی خارجی در افغانستان و کشورهای همسایه، مبارزه همه جانبه با تروریسم، ارائه کمک‌های انسان دوستانه بدون ملاحظات سیاسی، آزادسازی دارایی‌های مردم افغانستان و تقویت همگرایی در منطقه از محورهای برجسته ارائه شده در این نشست بود.

مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه کشورمان نیز در این نشست طی اظهاراتی با تاکید بر اهمیت تقویت مناسبات منطقه‌ای اظهار داشت: امنیت افغانستان به طور مستقیم با امنیت منطقه گره خورده و ادامه فعالیت‌های گروه‌های افراط‌گرا مثل داعش خراسان و سایر گروه‌های تروریستی برای برنامه ریزی و سوءاستفاده از جغرافیای منطقه تهدید مشترک همه است.

وی تاکید کرد: ما بر اهمیت گفتگوهای سازنده با هدف تقویت تعاملات منطقه‌ای، رفع ابهام ها و حرکت به سوی همکاری های دو و چندجانبه به ویژه در حوزه اقتصادی و امنیتی تاکید داریم و بر این باوریم که این همکاری برای امنیت و ثبات منطقه و بهبود وضعیت انسانی مؤثر واقع خواهد شد.

گفتنی است، در این نشست برای اولین بار به صورت رسمی وزیر امور خارجه افغانستان حضور یافت.