  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۷:۲۵

پلیس شیروان سارق سیم‌های برق و مخابرات را هنگام سرقت دستگیر کرد

بجنورد- فرمانده انتظامی شیروان گفت: مأموران پلیس آگاهی این شهرستان سارق سیم‌های برق و کابل‌های مخابراتی را در حین ارتکاب سرقت شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ سعید عزیزی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم‌های برق فشار قوی و کابل‌های مخابراتی در مناطق مختلف شیروان، مأموران پلیس آگاهی بررسی موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی در ادامه افزود؛ با انجام اقدامات تخصصی و بررسی‌های دقیق میدانی، سارق که در پوشش جمع‌آوری ضایعات اقدام به سرقت می‌کرد شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه در حین سرقت دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان، اظهار کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ۱۰ فقره سرقت سیم و کابل دولتی به طول مجموعاً ۲۲۰ متر اعتراف کرد.

وی افزود: سارق پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد خبر 6614109

