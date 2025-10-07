به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ سعید عزیزی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم‌های برق فشار قوی و کابل‌های مخابراتی در مناطق مختلف شیروان، مأموران پلیس آگاهی بررسی موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی در ادامه افزود؛ با انجام اقدامات تخصصی و بررسی‌های دقیق میدانی، سارق که در پوشش جمع‌آوری ضایعات اقدام به سرقت می‌کرد شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه در حین سرقت دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان، اظهار کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ۱۰ فقره سرقت سیم و کابل دولتی به طول مجموعاً ۲۲۰ متر اعتراف کرد.

وی افزود: سارق پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.