۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۰

قهرمان کهگیلویه و بویراحمدی به اردوی تیم ملی تکواندو دعوت شد

یاسوج-نائب رئیس هیئت تکواندوی کهگیلویه و بویراحمد گفت:علی پرسیان جوان هم استانی با کسب مدال برنز مسابقات کشوری تکواندو به اردوی تیم ملی تکواندو زیر ۲۱ سال دعوت شد. 

سیده لیلا موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت تکواندوکار کهگیلویه و بویراحمدی به تیم ملی، اظهار کرد: این موفقیت درخشان حاصل زحمات این ورزشکار پرتلاش و همراهی مربیان است و امیدواریم شاهد درخشش بیشتر او در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشیم.

وی بیان‌کرد:علی پرسیان نماینده شایسته استان کهگیلویه و بویراحمد در مسابقات آزاد قهرمانی امیدهای تکواندو کشور جام دوستی ایران و کره جنوبی که به عنوان مرحله نخست رقابت‌های انتخابی تیم ملی زیر ۲۱ سال برگزار شد موفق به کسب مدال برنز شد.

نائب رئیس هیئت تکواندوی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این ورزشکار در وزن منفی ۵۸ کیلوگرم با نمایشی درخشان ضمن ایستادن بر سکوی سوم این رقابت‌ها و کسب مدال برنز به جواز حضور در اردوی تیم ملی تکواندو زیر ۲۱ سال کشور را نیز دست یافت و افتخاری دیگر برای ورزش استان آفرید.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
