قهرمان کهگیلویه و بویراحمدی به اردوی تیم ملی تکواندو دعوت شد

سیده لیلا موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت تکواندوکار کهگیلویه و بویراحمدی به تیم ملی، اظهار کرد: این موفقیت درخشان حاصل زحمات این ورزشکار پرتلاش و همراهی مربیان است و امیدواریم شاهد درخشش بیشتر او در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشیم.

وی بیان‌کرد:علی پرسیان نماینده شایسته استان کهگیلویه و بویراحمد در مسابقات آزاد قهرمانی امیدهای تکواندو کشور جام دوستی ایران و کره جنوبی که به عنوان مرحله نخست رقابت‌های انتخابی تیم ملی زیر ۲۱ سال برگزار شد موفق به کسب مدال برنز شد.

نائب رئیس هیئت تکواندوی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این ورزشکار در وزن منفی ۵۸ کیلوگرم با نمایشی درخشان ضمن ایستادن بر سکوی سوم این رقابت‌ها و کسب مدال برنز به جواز حضور در اردوی تیم ملی تکواندو زیر ۲۱ سال کشور را نیز دست یافت و افتخاری دیگر برای ورزش استان آفرید.