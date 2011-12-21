اخبار کوتاه ورزشی استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، بانوان تکواندو کار البرزی در مسابقات آزاد کشوری انتخابی تیم ملی جوانان و بزرگسالان خوش درخشیدند.

این مسابقات با حضور 213 ورزشکار از سراسر کشور در محل خانه تکواندو فدراسیون برگزار شده است.

تیم البرز با شرکت 56 تکواندو کار توانست در وزن اول توسط مصطفایی مدال نقره ، وزن دوم سیده محدثه موسوی مدال برنز، وزن پنجم نیلوفر شمس مدال نقره و فرزانه صاحبی مدال برنز را کسب کند.

همچنین این تیم توانست در وزن ششم شکوفه کریمی مدال طلا، فاطمه رضائیان مدال برنز و فاطمه حیدری مدال برنز و در وزن هفتم توسط مریم سهرابی مدال نقره و صدیقه کرد منجیری مدال برنز را بدست آورد.

معینی شیرازی، مجیدی وش و خوانساری داوران البرزی این دوره از رقابتها بودند.

تیراندازی در البرز باید در جایگاه واقعی خود قرار گیرد

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز گفت: رشته تیر اندازی در استان البرز باید جایگاه واقعی خود را پیدا کند و این امر، عزم تمامی دست اندرکاران این رشته را می طلبد.

بهروز منتقمی در اولین مجمع انتخاباتی هیئت تیراندازی افزود: هیئت تیر اندازی در استان پتانسیل بالایی دارد و مطمئن باشید با در اختیار گذاشتن امکانات شاهد روزهای خوبی در ورزش تیر اندازی خواهیم بود.

این مسئول خطاب به اعضای مجمع بیان کرد: نباید رئیس هیئت را تنها بگذارید بلکه با حضور فعالیتان باید نقش سازنده ای در جهت پیشرفت این رشته ایفا کنید.

منتقمی یادآور شد: به نوبه ی خود حمایتهای لازم را از هیئت تیر اندازی خواهم داشت تا این رشته نیز همانند سایر رشته ها از کمکهای مالی و معنوی اداره کل بهره مند شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان البرز افزود: هیئتها باید هماهنگ با برنامه فدارسیونها باشد و این برنامه ها را منطبق با برنامه های هیئت در زمانها مقرر برگزار کنند تا از سایر استانها عقب نمانیم.