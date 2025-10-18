آغاز تدریس زبان انگلیسی از ۱۶ سالگی؛جوانان به فکر مدرک گرفتن نباشند

خبرگزاری مهر، گروه استانها-مرضیه ولی پور: در نهمین سلسله گفت و گو های خبرنگار مهر با نخبگان علمی کهگیلویه و بویراحمد به سراغ علی صیادی رفتیم، او ۳۶ ساله و دارای مدرک دکتری آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه تهران است.
شکلگیری یک علاقه
او در پاسخ به این پرسش که چگونه به رشتهٔ تخصصیاش علاقهمند شد، میگوید: این علاقه از دو بعد قابل بررسی است، نخست آموزش و حمایت خانواده، به طوری که در ۱۵ سالگی دورههای یادگیری زبان را تکمیل کنم و و دوم، تمایل بسیار برای انتقال دانش خود به دیگران که از همان سنین کم، از عوامل مؤثر در انتخاب این رشته و تعیین آینده شغلی ام است.
این استاد دانشگاه شروع رسمی تدریس خود را از ۱۶ سالگی در یکی از مؤسسات شهر یاسوج عنوان کرده و میافزاید: از آن روز به مدت ۲۰ ساله ارتباطم را با این شغل و این علاقه قطع نکردم و همواره تلاش دارم تا در این زمینه هم به صورت آکادمیک و هم در حوزهٔ زبان عمومی پیشرفت کنم.
پرشتاب در مسیر پژوهش
این نخبهٔ کهگیلویه و بویراحمدی بعد از ورود به مقطع کارشناسی ارشد در دو سال متوالی به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه انتخاب و موفق به چاپ ۱۴ مقاله و یک کتاب شد.
وی پس از ورود به مقطع دکتری در دانشگاه تهران با شناخت بیشتری از مجلات معتبر بینالمللی مواجه میشود، به گونهای که میگوید: توانستم این موفقیتها را گسترش دهم و برای اولین بار در دنیا موضوعاتی را در برترین مجلات بینالمللی مرتبط با رشتهام به چاپ برسانم که با استقبال بسیار خوبی از سوی جامعهٔ علمی مواجه شد.
چالشهای سنگین و دستاوردهای درخشان
صیادی مسیر تحصیل و پژوهش خود را پر از چالش توصیف میکند و ادامه میدهد: یکی از بزرگترین چالشها قبولی در مقطع دکتری دانشگاههای برتر مانند دانشگاه تهران با وجود تحصیل در مقاطع قبلی در دانشگاهی با رتبهٔ پایینتر بود.
او به خاطرهای از آن دوران اشاره میکند و میافزاید: در آن سال آزمون دکتری سهمرحلهای شده بود و ما مجبور بودیم برای هر دانشگاه به شهرهای مختلف سفر کرده و در آزمونهای کتبی شرکت کنیم و روزها در آن شهر منتظر نتیجه بمانیم تا در صورت قبولی برای مصاحبه دعوت شویم و این موضوع باعث شد که یک ماه در سفر باشم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج چالش دیگر را مربوط به دورهٔ تحصیل در مقطع دکتری بیان میکند و اینگونه میگوید: برای انجام رسالهٔ دکتریام به نرمافزار تخصصی نیاز داشتیم که در کشورمان موجود نبود، این موضوع باعث شد با هزینهٔ شخصی و طی کردن مراحل دشوار آن را از خارج از کشور تهیه و استفاده از آن را یاد گرفتم.
پیام به نسل جوان: هدفتان فقط مدرک نباشد
صیادی میگوید: متأسفانه میبینم که انگیزهٔ کافی برای ادامهٔ تحصیل در بین برخی جوانان کم شده است، به آنها میگویم اگر تحصیل را به درستی و با هدف کسب علم نه فقط گرفتن مدرک دنبال کنند قطعاً به نتیجه میرسند.
وی با اشاره به حمایتهای از نخبگان مانند طرح جایگزین خدمت تصریح میکند: خوشبختانه در سالهای اخیر شرایط خوب برای نخبگان فراهم شده و آنها باید مطمئن باشند که اگر تلاش کنند حتماً به نتیجه مطلوب دست مییابند.
درخواست از مسئولان: مسکن و معیشت نخبگان
این نخبهٔ استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان مهمترین درخواست خود از مسئولان استانی را توجه بیشتر به وضعیت معیشت و بهویژه مسئلهٔ مسکن نخبگان عنوان کرده و تاکید میکند: وقتی فردی درگیر مسائل مالی و مسکن باشد نمیتواند تمرکز کافی برای کار و اثرگذاری در شهر و استان خود داشته باشد.
او همچنین بر استفاده بیشتر از افراد نخبه در دستگاههای اجرایی و سیستم مدیریتی کشور تأکید کرده و تصریح میکند: به کارگیری نیروهای جوان و نخبه در تمامی دستگاههای اجرایی کشور یک ضرورت است.
