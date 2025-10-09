فرماندار کنگان: نیروی انتظامی نماد اقتدار و خدمت صادقانه به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا پنجشنبه شب در نشست با کارکنان نیروی انتظامی به مناسبت هفته فراجا ضمن تبریک هفته فراجا به فرمانده و کارکنان انتظامی شهرستان، از خدمات ارزنده، تلاش‌های شبانه‌روزی و ازخودگذشتگی آنان در تأمین امنیت، آرامش و نظم اجتماعی تقدیر کرد.

فرماندار کنگان در سخنانی با اشاره به نقش محوری نیروی انتظامی در برقراری امنیت پایدار اظهار کرد: امنیت، پایه و اساس توسعه و پیشرفت هر جامعه است و تحقق اهداف دولت چهاردهم در حوزه‌هایی چون اقتصاد دریا محور، توسعه عدالت آموزشی، وفاق و همدلی، توجه به قانون برنامه هفتم و بهبود معیشت مردم، در گرو امنیت پایدار و همکاری همه دستگاه‌ها است.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و اهمیت هوشیاری در حفظ امنیت افزود: در شرایطی که منطقه دستخوش تحولات امنیتی و سیاسی است، ضرورت دارد با انسجام داخلی و وفاق ملی از امنیت کشور به عنوان اصلی‌ترین سرمایه اجتماعی پاسداری کنیم. امنیت و احساس امنیت، دو مؤلفه اساسی برای جذب سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی و آرامش روانی جامعه هستند.

فرماندار کنگان همچنین با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه در فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و انتظامی گفت: در صورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها و توجه به پیشگیری، بسیاری از بحران‌ها پیش از وقوع کنترل می‌شوند و جامعه در مسیر نظم، آرامش و توسعه حرکت خواهد کرد.

زیبا در پایان ضمن تجلیل از جایگاه نیروی انتظامی تصریح کرد: فرمانداری کنگان در کنار مجموعه انتظامی شهرستان قرار دارد و از برنامه‌ها و مأموریت‌های این نیرو در جهت ارتقای امنیت و آرامش شهروندان حمایت می‌کند. نیروی انتظامی نماد اقتدار، قانون‌مداری و خدمت صادقانه به مردم است.

در پایان این نشست، با اهدای لوح تقدیر از جمعی از نیروهای خدوم و پرتلاش نیروی انتظامی شهرستان کنگان تجلیل شد.