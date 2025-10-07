  1. استانها
  2. یزد
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۰

حسینی: استانداری یزد از طرح‌های نوآورانه ترویج کتابخوانی حمایت می‌کند

یزد- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد از حمایت استانداری در چارچوب قوانین و ظرفیت‌های موجود از طرح‌های نوآورانه در زمینه ترویج کتابخوانی و توسعه فضای کتابخانه‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شاه‌حسینی در دیدار با مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان بر لزوم تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و ترویج کتابخوانی به عنوان یک اولویت اساسی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: کتابخانه‌های عمومی تنها یک مخزن کتاب نیستند بلکه پایگاه‌های اصلی توسعه فرهنگی، پرورش فکر و افزایش آگاهی اجتماعی در هر شهر و روستا هستند و رسالت خود را حمایت از این سنگرهای فرهنگی می‌دانیم.

شاه حسینی با اشاره به اهمیت دسترسی عادلانه همگان به منابع علمی و فرهنگی، افزود: باید تلاش کنیم تا کتابخانه‌ها به فضاهایی پویا، جذاب و مدرن برای همه اقشار جامعه به ویژه نسل جوان و نوجوان، تبدیل شوند.

به گفته معاون استاندار، استانداری یزد در چارچوب قوانین و ظرفیت‌های موجود، از طرح‌های نوآورانه در زمینه ترویج کتابخوانی و توسعه فضای کتابخانه‌ای حمایت خواهد کرد.

شاه‌حسینی در پایان تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه کتاب و کتابخوانی، سرمایه‌گذاری برای آینده استان و تربیت نسلی آگاه، خلاق و بافرهنگ است و استان نگاه ویژه‌ای به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام این حوزه و رفع موانع موجود خواهد داشت تا شاهد بالندگی هرچه بیشتر این نهاد مهم فرهنگی در استان باشیم.

