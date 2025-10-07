دادبود: مدیریت اصولی پسماند شاخصی مهم در توسعه پایدار مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادپود شامگاه سه‌شنبه در نشست بررسی وضعیت تفکیک زباله از مبدأ در سکونتگاه‌های شهری و روستایی استان مازندران، با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق طرح جامع مدیریت پسماند استان، اظهار داشت که مدیریت اصولی پسماند از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه پایدار است و ضروری است تمامی دستگاه‌های اجرایی استان در چارچوب مصوبات کارگروه، نسبت به تکمیل زیرساخت‌های لازم، ارتقای فناوری‌های تفکیک و بازیافت و جلوگیری از دفع غیربهداشتی زباله‌ها اقدام کنند.

وی افزود: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نقش کلیدی در ساماندهی و نظارت بر فرایند جمع‌آوری و تفکیک پسماند دارند و لازم است برنامه‌ریزی دقیق‌تری در زمینه آموزش عمومی، مشارکت شهروندان و مدیریت پسماندهای تر و خشک در سطح محلات انجام دهند.

در ادامه، محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های عضو کارگروه گفت که پسماندهای عادی و ویژه یکی از اصلی‌ترین منابع تهدیدکننده سلامت اکوسیستم‌های طبیعی و منابع آب و خاک در استان است و بر همین اساس، اجرای برنامه‌های پایش زیست‌محیطی در مراکز دفع پسماند، کنترل آلودگی‌های ناشی از شیرابه‌ها و ساماندهی پسماندهای ویژه باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی همچنین افزود که اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان به‌عنوان نهاد ناظر، گزارش‌های میدانی از وضعیت مراکز دفن و نحوه اجرای الزامات زیست‌محیطی را به‌صورت مستمر تهیه و به کارگروه ارائه می‌کند.

در پایان جلسه مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نسبت به تکمیل طرح‌های زیرساختی مراکز دفع، بهبود مدیریت پسماندهای ویژه و تسریع در اجرای طرح جامع اقدام کنند.