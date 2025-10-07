  1. استانها
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۶

دادبود: مدیریت اصولی پسماند شاخصی مهم در توسعه پایدار مازندران است

ساری - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: مدیریت اصولی پسماند، شاخصی مهم در توسعه پایدار استان به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادپود شامگاه سه‌شنبه در نشست بررسی وضعیت تفکیک زباله از مبدأ در سکونتگاه‌های شهری و روستایی استان مازندران، با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق طرح جامع مدیریت پسماند استان، اظهار داشت که مدیریت اصولی پسماند از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه پایدار است و ضروری است تمامی دستگاه‌های اجرایی استان در چارچوب مصوبات کارگروه، نسبت به تکمیل زیرساخت‌های لازم، ارتقای فناوری‌های تفکیک و بازیافت و جلوگیری از دفع غیربهداشتی زباله‌ها اقدام کنند.

وی افزود: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نقش کلیدی در ساماندهی و نظارت بر فرایند جمع‌آوری و تفکیک پسماند دارند و لازم است برنامه‌ریزی دقیق‌تری در زمینه آموزش عمومی، مشارکت شهروندان و مدیریت پسماندهای تر و خشک در سطح محلات انجام دهند.

در ادامه، محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های عضو کارگروه گفت که پسماندهای عادی و ویژه یکی از اصلی‌ترین منابع تهدیدکننده سلامت اکوسیستم‌های طبیعی و منابع آب و خاک در استان است و بر همین اساس، اجرای برنامه‌های پایش زیست‌محیطی در مراکز دفع پسماند، کنترل آلودگی‌های ناشی از شیرابه‌ها و ساماندهی پسماندهای ویژه باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی همچنین افزود که اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان به‌عنوان نهاد ناظر، گزارش‌های میدانی از وضعیت مراکز دفن و نحوه اجرای الزامات زیست‌محیطی را به‌صورت مستمر تهیه و به کارگروه ارائه می‌کند.

در پایان جلسه مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نسبت به تکمیل طرح‌های زیرساختی مراکز دفع، بهبود مدیریت پسماندهای ویژه و تسریع در اجرای طرح جامع اقدام کنند.

