کنعانی: مازندران با ۴ چالش اساسی محیط زیستی روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی شامگاه چهارشنبه در همایش روز زمین پاک با اشاره به چهار چالش مشترک محیط‌زیستی در استان گفت: در حوزه مصرف منابع آب و خاک، بخش دامپروری و کشاورزی بزرگ‌ترین بهره‌بردار منابع آبی هستند و در عین حال بیشترین تخریب را متوجه خاک و آب می‌کنند.

وی افزود: حدود یک‌سوم گازهای گلخانه‌ای منتشرشده، مرتبط با بخش کشاورزی است. استفاده بی‌رویه از کود و سموم شیمیایی، هم محصولات کشاورزی را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و هم موجب آلودگی خاک و منابع آب می‌شود. از سوی دیگر، پسماند غذایی ناشی از این بخش نیز خود به معضلی مهم تبدیل شده است.

کنعانی با اشاره به ماهیت پیچیده مسائل محیط‌زیستی تصریح کرد: حوزه محیط‌زیست یک حوزه میان‌رشته‌ای با دامنه بسیار گسترده است و همین ویژگی، کار در این عرصه را سخت و پیچیده می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران، یکی از ویژگی‌های مهم استان را روحیه بالای کنشگری اجتماعی دانست و اظهار کرد: در مازندران کنشگری اجتماعی، به‌خصوص در حوزه محیط‌زیست، نسبت به بسیاری از استان‌های دیگر برجسته‌تر است و این روحیه را حتی در جوامع روستایی نیز مشاهده می‌کنیم. در آمل کنشگری محیط‌زیستی بسیار پررنگ است و این یک ظرفیت بی‌نظیر برای استان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: معتقدیم باید از فعالان محیط‌زیستی به‌صورت تخصصی استفاده شود؛ یعنی برای حفاظت از هر گونه یا هر موضوع مشخص، شبکه‌ای از کنشگران را سازماندهی و کار را به‌صورت مشارکتی پیش ببریم.

کنعانی گفت: لازم است با برنامه‌ریزی موضوع‌محور و تقسیم کار دقیق بین دستگاه‌ها، به هر یک از این مسائل به‌طور تخصصی پرداخته شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران در بخش دیگری از سخنان خود از ایجاد زیرساخت‌های جدید برای فعالیت‌های مردمی خبر داد و گفت: حدود ۷۰ درصد فضای اختصاص‌یافته برای گردهمایی‌ها و فعالیت‌های محیط‌زیستی آماده شده و به‌زودی تکمیل خواهد شد. این مجموعه می‌تواند بستر بالندگی و ارتقای فعالیت‌های محیط‌زیستی در استان باشد.